Afrique de l'Est: Pétanque - Madagascar démarre fort

Bon début pour les boulistes de la Grande île. La journée d'hier a été marquée par une belle moisson des Malgaches qui ont raflé d'entrée trois médailles d'or, deux d'argent et trois de bronze.

Entrée réussie. Madagascar a raflé trois médailles d'or sur cinq hier au boulodrome du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona. La Grande île réalise un doublé en tête-à-tête. Alhenj Zoël Ulricha Tonitsihoarana alias Toutoune remporte l'or en tête-à-tête hommes. Le médaillé d'or des jeux 2007 en doublette hommes confirme ainsi sa suprématie, seize ans plus tard. À sens unique, Toutoune s'est imposé par 13 à 4 contre le Réunionnais Nicolas Chamand avec un carreau pour trois points à la finition. En demi-finale, il a écarté l'un des meilleurs joueurs du pays, Tafita Angello Andriamahandry.

«Le plus dur a été la demi-finale entre Malgaches mais pas la finale», confie Toutoune. La médaille de bronze est revenue à Tafita et au Mauricien Smail Sumoreeah. Du côté des dames, Mirana Razafinankanga s'est offert l'or en battant au bout du suspense la Réunionnaise, Elodie Idmont par 13 à 12. Cette dernière, très efficace en pointe comme en tir a encore mené 6 contre 3 avant que Mirana ait égalisé 6-6 puis 10-10. La meilleure joueuse malgache du moment prend par la suite le dessus (12-10).

Les finalistes ont été coude à coude car la Réunionnaise arrive à égaliser 12 partout avant que Mirana l'emporte après une rude bataille. «La finale n'a pas été facile vu le score. J'ai donné le meilleur de moi-même avec un moral à bloc et ça a payé», livre Mirana. Elle jouera encore la demi-finale doublette dames, ce jour.

Tir raté

Une autre Malgache, Fanantenana Ravomanana et la Mahoraise Katiza Zafitody, éliminées en demi-finales, remportent la médaille de bronze. Le troisième métal précieux a été l'oeuvre du duo Faly Donald Andrianantenaina-Marie Christinah Razafimbola en doublette mixte. Ils ont défait sèchement par 13 à 1 en finale la formation comorienne constituée par Djae Miftahou et Mohamed Echata. La médaille de bronze a été ravie par les Comoriens et Réunionnais. Les porte-fanions malgaches ratent l'or en concours de tir de précision. Guillaume Heritiana Ralison (30 points) perd en finale contre le Mauricien Parvez (34 points).

Le Comorien Youssouf Djandar et le Mauricien Salim Soukharny se trouvent à la troisième marche du podium. Chez les dames, Judicaël Andrianarimalala cède elle aussi la plus haute marche, battue en duel final par la Réunionnaise Isabelle Rivière. Une autre Malgache Prisca Raberanto et la Mahoraise Katiza Zafitody complèten le podium. Place ce jeudi aux demi-finales et finales des doublettes hommes et dames. La phase finale des triplettes bouclera en beauté la compétition samedi.