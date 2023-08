Congo-Kinshasa: Manifestation anti-MONUSCO à Goma - La FBCP condamne la tuerie des civils non armés

L'ONG exige une enquête approfondie et crédible sur ces incidents qui ont fait plus de dix victimes afin que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice pour répondre de leurs actes.

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) s'insurge contre l'usage d'armes à feu contre les civils non armés qui manifestaient, le 30 août, à Goma contre la présence de la mission onusienne dans le pays. Citant les informations en sa possession, cette ONG de défense des droits de l'homme indique que les éléments de la garde républicaine auraient fait usage d'armes à feu contre la population qui manifestait, faisant plus de dix victimes. « Nous condamnons avec la dernière énergie les tueries contre les civils non armés lors de la manifestation à Goma le 30 août 2023 contre la Monusco, par les éléments de la garde républicaine », a souligné cette association.

La FBCP exige, par ailleurs, une enquête approfondie et crédible sur ces incidents qui ont fait plus de dix victimes et que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice pour répondre de leurs actes. Notant que la mission onusienne dans le pays ne remplace pas l'Etat congolais, cette ONG recommande aussi à la population congolaise de ne pas être hostile à la Monusco. « Elle est ici au Congo démocratique pour un appui à l'Etat congolais », a expliqué cette association. Et de noter que la Monusco est en train de jouer un rôle important pour l'instauration de la paix et l'État de droit en République démocratique du Congo.

Cette ONG dit profiter de son communiqué du 31 août 2023 pour informer l'opinion publique que les installations de la Monusco sont inattaquables. « Il ne faut pas que certains politiciens de mauvaise foi, incapables de répondre à l'attente de la population, vous conduisent dans l'erreur », a insisté la FBCP.