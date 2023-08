Congo-Brazzaville: Livre - Fidèle Biakoro-Pambou Lenormeux publie Les stigmates

Du genre poésie, l'ouvrage Les stigmates publié aux éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville est l'expression de la révolte contre une vie tumultueuse et intransigeante. Ce recueil de poèmes compte 86 pages.

D'un poème à un autre se dessine incontestablement un itinéraire enchevêtré d'images et d'émotions poignantes, d'où s'élève, sans scrupule, l'horreur née de l'animosité des hommes. Ce recueil traduit ainsi le code de la vie d'un homme qui, à la rencontre de sa vie intérieure, recherche une âme soeur, un autre lui-même devant le chaos qui le détruit chaque jour, à chaque instant en détruisant aussi l'univers. C'est l'itinéraire d'une vie héroïque face à l'absence de l'amour véritable des parents, de l'épouse, des enfants, des voisins, des camarades. Le « Mal-aimé » où l'incompris a compris que la vie et celle de ses semblables dépendent finalement de Dieu, le seul et vrai justicier, véritable cri de coeur !

L'ouvrage Les stigmates est constitué, entre autres, des titres ci-après : Poème unique ; Le choc ; Ma paysannerie ; Mes deux dettes ; Parcours ; Rosine ; Soleil ; Le vent ; La peur ; Testament ; Ma déchirure ; Chronique d'une mort ; Souvenance ; Le sac ; Chimères d'un adolescent ; L'union ; Mon malheur ; Ma dernière note ; Le mal-aimé ; Errance ; Feta ; Naïveté ou victimisation ; La mort invitée inconnue ; Re-traité...

%

Pour l'auteur, longtemps il avait hésité pour publier ses écrits. Selon lui, un texte, surtout poétique, est un code individuel, très personnel. Le publier, c'est se trahir ; trahir ses sentiments, convictions et projets. En vérité, écrit-il, cette phobie lui venait du jugement que les lecteurs potentiels se feraient de son oeuvre anthume ou posthume, des « qu'en dira-t-on. » de son code de vie... « Le temps a eu raison de mes peurs négatives et morbides. La raison et l'âge ont vaincu mes émotions. Je me jette à et dans l'eau pour mesurer la profondeur des humeurs puisque les hommes, disait l'oncle Marcel Banzonzi, trouveront toujours à dire et à redire, en bien ou en mal sur ce que réalisent les autres. De bonne guerre dans cette prairie des hyènes ! », souligne-t-il.

Les stigmates ne sont pas toujours négatifs

En lisant ces morceaux de phrases et de vers, poursuit-il, « si vous vous reconnaissez, confessez vite, parce qu' ignorants, vous vous êtes fait de la peine en voulant me faire plier. Dès lors, vous m'avez fait grandir. Le passé lorsqu'il n'instruit ni ne renseigne plus personne, il faut l'enfouir ou l'archiver pour ne plus y recourir. Ce serait de la drogue voire de l'idiotie. Voyez-vous, ce qui parait difficile dans la vie, c'est comment oublier le mal que les autres nous ont fait ou nous font subir. Couchez-le sur du papier pour mieux l'oublier. »

En conclusion, Les stigmates ne sont pas tous négatifs. Chaque obstacle, chaque événement ou fait vécu par l'homme enseigne et renseigne ! Ces traces, ces cicatrices, ces empreintes et autres impacts restent indélébiles dans la chair et/ ou dans la conscience de tout homme. Les stigmates comme tout handicap peuvent être visibles ou invisibles, physiques, moraux, psychologiques etc. Ces traits de visage ridé d'un homme déchiré par la souffrance ; la misère et ce bonheur fugitif peuvent inspirer l'autre. La plaie du coeur, dit un amant, n'est guérie que par l'amour sincère de l'être aimé qui en est la cause. Le reste n'est que pure diplomatie, bavardage. Placebo ! « J'ai décidé de crier ma douleur parce que ces stigmates fondent notre collectif inconscient, parfois innocemment. Je vous laisse le temps de voyager, moi avec. Sans rougir du mieux faire, le temps et l'oubli auront eu raison de mon être et les stigmates, tant soit peu, pansés », écrit l'auteur.

Fidèle Biakoro-Pambou Lenormeux est né le 24 mai 1957 à Ntoumou (région du Pool) en République du Congo. Il a fait ses études universitaires à la faculté des lettres et sciences humaines et à l'institut national supérieur des sciences de l'éducation (Inssed), Université Marien-Ngouabi. Il est chargé d'études, coordonnateur du comité de lecture (journal officiel de la présidence de la République- secrétariat général du gouvernement, enseignant, inspecteur itinérant, administrateur, homme des médias, analyste et critique littéraire. Les stigmates, c'est son premier recueil de poèmes.