Congo-Kinshasa: Projets de développement - Le ministre d'État Guy Loando échange avec la SFI

Déterminé à mobiliser des fonds pour la matérialisation des projets de développement initiés par son ministère, le patron de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a accordé récemment une audience au directeur-pays de la Société financière internationale (SFI), M.Malick Fall.

Dans un effort concerté pour répondre aux besoins de financement de divers projets, le ministre d'État a choisi d'engager une collaboration avec la SFI. La réunion avec M. Fall, responsable des opérations en République du Congo, au Burundi et en République démocratique du Congo, a été fructueuse et prometteuse. Lors de cette rencontre, des échanges ont porté sur les projets initiés par le ministère de l'Aménagement du territoire, qui vise à favoriser le développement durable et le bien-être des populations.

Le ministre Guy Loando Mboyo a souligné : « Nous avons discuté en détail des divers projets élaborés par notre ministère en vue de promouvoir le développement et le bien-être de nos concitoyens, conformément aux objectifs de développement durable. » Parmi les projets en cours, le ministère se penche sur des initiatives liées à la mobilité urbaine le long du fleuve et à la création de logements sociaux. Un autre objectif majeur est l'harmonisation du cadre juridique avec la loi sur l'Aménagement du territoire, actuellement en discussion au Parlement.

Cette rencontre préliminaire entre le ministre d'État et M. Fall prépare le terrain pour des discussions plus approfondies à Washington, aux États-Unis, en septembre, avec la direction internationale de la SFI. Au cours de cette réunion, des échanges fructueux ont eu lieu, au cours desquels le ministre et son équipe ont présenté la mission du ministère.

Les discussions ont notamment porté sur l'intégration du secteur privé en vue de soutenir les stratégies de développement en place. L'une des pistes explorées est la participation de la SFI à la réflexion sur l'intégration du secteur privé dans des domaines clés tels que le logement et le transport. La SFI possède une expérience avérée dans l'accompagnement des gouvernements pour la mise en place des partenariats publics privés, favorisant ainsi la participation du secteur privé au financement d'infrastructures majeures. Elle offre également un soutien financier, sous forme de prêts ou de fonds propres, aux opérations solides et bancables, après évaluation approfondie des dossiers.

M. Malick Fall a souligné : «La SFI intervient dans divers secteurs tels que l'énergie, les télécommunications, le logement et l'agriculture, chacun étant pris en charge par des spécialistes dédiés. Notre rôle ne se limite pas à celui d'une banque ; nous disposons des ressources nécessaires pour accompagner la mise en oeuvre de réformes visant à attirer davantage d'investisseurs privés. » Cette rencontre entre le ministre d'État, Guy Loando Mboyo, et M. Malick Fall marque un pas important vers une collaboration prometteuse et productive pour le développement durable et la prospérité de la République démocratique du Congo.