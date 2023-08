Sénégal: Pourquoi le football est le sport le plus populaire au Sénégal ?

Alors que dans certains pays, les gens ne peuvent pas ne pas s'arrêter devant la télé pour voir un match de basketball, au Sénégal, c'est le cas avec football. Pourquoi est-ce que c'est comme cela ? Nous allons voir ici toutes les raisons. Bonne lecture !

Les débuts

Le football a été introduit au Sénégal pendant la colonisation française au 20ème siècle. Certains des premiers clubs du pays étaient ASC Jeanne d'Arc et Foyer France Sénégal. Après l'indépendance, Foyer France Sénégal est devenu ASC Jaraaf. De nombreux clubs ont été créés dans les années 1970 et 1990.

Rêver d'une vie meilleure

Le football est un sport qui rassemble les Sénégalais de toutes les origines ethniques, religieuses et sociales. Il est aussi un moyen d'expression culturelle et de fierté nationale. Le football permet aux jeunes de rêver d'une vie meilleure et de s'inspirer des stars locales ou internationales comme Roger Mendy, Jules Bocandé, Tony Sylva, Henri Camara, El Hadji Diouf, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly.

Parier sur l'équipe préféré

Parfois, le meilleur moyen pour les gens de supporter son équipe et les joueurs qu'on aime bien, c'est de parier sur eux. Sans même mentionner que c'est aussi un moyen de gagner de l'argent au Sénégal. Cela se fait, bien sûr, grâce aux nombreux nouveaux opérateurs de paris. De plus, de nombreux opérateurs proposent de nombreux codes promotionnels qui permettent aux gens de parier plus facilement. Aujourd'hui, l'un des meilleurs codes promo au Sénégal est 22bet qui devient de plus en plus populaire. Il ne faut pas se demander si c'est légal, parce que ce l'est !

%

Le succès

Le football est un sport qui a apporté des succès et des honneurs au Sénégal sur la scène continentale et mondiale. L'équipe nationale masculine de football a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2002, devenant seulement la deuxième équipe africaine à l'époque à le faire. L'équipe nationale a également remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Elle a aussi atteint la finale en 2002 et 2019.

Coupe du monde 2002

Le monde a pris conscience de la passion du Sénégal pour le football lors de la Coupe du monde 2002 lorsqu'il est devenu la deuxième équipe de la Confédération africaine de football à accéder aux quarts de finale. Le Cameroun a été le premier à atteindre les huitièmes de finale de la CAF en 1990. Le succès des joueurs a ouvert les portes des clubs européens, El-Hadji Diof ayant notamment obtenu un contrat avec Liverpool !

« Le football est notre religion. Les Sénégalais ont un amour éternel pour ce sport. Et cet amour ne grandit que lorsqu'ils voient des joueurs sénégalais réussir au niveau international et être sélectionnés pour jouer dans certains des plus grands clubs du monde », a déclaré Henri Gomes, un supporter sénégalais qui a vu le match contre l'Angleterre, au stade Al Bayt.

Une nouvelle génération prometteuse

« Le Sénégal dispose d'un vrai vivier. Les académies l'ont compris il y a plus de vingt ans et beaucoup de clubs, qui avaient tendance à ne se focaliser que sur l'équipe professionnelle et donc les résultats immédiats, sont désormais plus attentifs à la formation, même si leurs moyens sont plus faibles, notamment parce qu'ils ne sont pas partenaires de clubs européens », intervient Youssouph Dabo, ancien sélectionneur des moins de 20 ans et désormais entraîneur de l'ASC Jaraaf de Dakar, le club le plus titré du pays.