Afrique: Maroc-Cap-Vert - Le Conseil de gouvernement s'informe de l'accord de promotion et de protection réciproques des investissements

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et adopté le projet de décret n°2.22.920 modifiant le décret n°2.21.578 du 22 Moharam 1443 H (31 août 2021) relatif à la nomination aux fonctions supérieures dans les administrations des régions et aux salaires et indemnités y afférents.

Présenté par le ministre de l'éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, au nom du ministre l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, ce projet vise à modifier l'article 11 du décret n°2.21.578 concernant la nomination aux fonctions supérieures dans les administrations des régions et aux salaires et indemnités y afférents, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.