Maroc: Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Rabat — Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, MM. Abdelhakim Yahyan et Mohammed Youbi ont été nommés respectivement directeur de la population et directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Au ministère de la Justice, Lissan-Eddine Harran a été nommé directeur de la Fondation Mohammedia des OEuvres Sociales des Magistrats et Fonctionnaires de la Justice.

En ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances (direction générale des impôts), Abdelghafour Mamoune a été nommé directeur du contrôle.

Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports (Département de l'Éducation nationale), Abdelati Lasfar a été nommé directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Drâa-Tafilalet.

Au niveau du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Dalila Boucetta a été nommée directrice de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA), tandis que Abdelmajid Badri a été nommé directeur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers à Casablanca.