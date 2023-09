Seychelles: Une nouvelle île à côté de l'atoll de Farquhar au pays s'agrandit

Une nouvelle île formée autour de l'atoll de Farquhar, apparue après le passage du cyclone tropical Fantala à la mi-avril 2016, s'agrandit selon l'Island Conservation Society (ICS).

La nouvelle île a été baptisée Derrick'sSandbank par l'Islands Development Company(IDC), une entreprise publique, en hommage à la carcasse d'une grue de chargement, appelée « derrick », provenant d'un navire naufragé à proximité.

Le banc de sable, situé à environ 16 km au sud-ouest de l'installation de IDC sur l'île du Nord de Farquhar et à environ 6 km à l'ouest de Goëlettes, mesurait 0,3 hectare en 2015 et représente désormais 7,8 hectares d'après les dernières données collectées en 2023.

L'ICS, qui a créé un centre de conservation à Farquhar en 2014, enregistre régulièrement les dimensions des bancs de sable remarquables à l'aide d'appareils GPS, leur permettant de suivre les étapes de cette nouvelle formation. La hauteur de chaque plante et arbre est mesurée manuellement ou à l'aide d'une application pour smartphone et le stade de floraison est enregistré.

La hauteur de chaque plante et arbre est mesurée manuellement. (William McNeely, Island Conservation Society) Photo License: All Rights Reserved

Gregory Berke, directeur de la conservation et de la science de l'ICS, a déclaré que les informations collectées permettront à l'organisation de documenter la progression de la formation de l'île.

%

"En raison du changement climatique, le taux d'érosion côtière et la perte de terres dues à l'élévation du niveau de la mer augmentent. Être capable de documenter la formation d'une nouvelle île pourrait fournir à ICS des informations précieuses qui peuvent être bénéfiques pour résoudre les problèmes de changement climatique et les mesures d'atténuation et d'adaptation", a-t-il expliqué.

Fin 2019, ICS a observé que le banc de sable avait gagné en altitude au-delà du point culminant des eaux, lui donnant ainsi des terres. Son émergence au-dessus de l'eau a été certifiée lorsque la végétation a rapidement commencé à coloniser, l'arbuste côtier Bwatabaagissant comme espèce pionnière prédominante et d'autres comme l'arbre héliotrope avec quelques pousses de cocotier.

Plus d'un an plus tard, les plantes pionnières, qui étaient au stade de semis en décembre 2019, mesurent désormais plus d'un mètre de haut et 2 à 3 mètres de large.

Les nouvelles terres, dépourvues de prédateurs tels que les rats et les chats, ont attiré des colonies reproductrices d'oiseaux marins, notamment des sternes huppées et des sternes à nuque noire. Les oiseaux perchés en ont également bénéficié, notamment moins de 500 sternes de Saunders.

Les sternes huppées constituent l'une des colonies reproductrices d'oiseaux marins de l'île. (William McNeely, Island Conservation Society) Photo License: All Rights Reserved

M. Berke a déclaré que "l'absence de rats pourrait fournir des informations utiles sur les effets de la réaction des oiseaux marins nichant au sol à la présence d'habitats exempts de rats lors de la sélection de nouveaux sites de nidification potentiels".

Selon ICS, la présence de vie animale contribuera à augmenter la fertilité des sables, favorisant ainsi le développement de la végétation. Les racines des plantes vont alors jouer un rôle dans la solidification de la structure en liant les supports instables entre eux.

Cette combinaison d'animaux et de plantes, ainsi que plusieurs autres processus, peuvent aider à créer les fondations d'une structure permanente résistante à l'érosion, conduisant finalement à la création d'une île.

"Cependant, il est difficile de dire à ce stade si l'île restera permanente. Dans le futur, il est probable que de plus en plus de plantes pousseront, ce qui rendra le Bancs Derik très similaires aux Bancs de Sable - qui n'ont qu'une cinquantaine d'années et a probablement commencé de la même manière que Derik", a déclaré William McNeely, l'agent de conservation travaillant sur l'atoll de Farquhar.

Cependant, ICS note que le climat extrême pourrait constituer une menace et qu'il est possible que l'île finisse par disparaître.