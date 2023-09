Algérie: Karaté do - Une formation au profit d'enfants au besoin spécifique en septembre à Oran

ORAN — Une formation en karaté do au profit d'une soixantaine d'enfants au besoin spécifique (autistes et trisomiques 21), baptisée "Dojo espoir", sera lancée à partir du mois de septembre à Oran.

Cette opération, première en Algérie, organisée par la Ligue de wilaya d'Oran de karaté do à l'initiative de l'ex-international et éducateur 5e dan, Houari Fatah qui sera assisté d'un staff de spécialistes en psychologie, aura lieu au niveau du dojo de hai "Sidi El Bachir" (ex Plateaux) au centre-ville.

Le programme élaboré comprendra des séances d'entrainement spécifique pour les enfants autistes et trisomiques dans la perspective de les aider à développer leurs capacités motrices et de communication à travers le sport et, par conséquent, à s'insérer dans la société et à s'intégrer dans un club, a-t-il souligné.

Lire aussi: JAS/Karaté-do: l'Algérie sacrée avec 12 médailles dont 5 en or

"L'idée a germé dans ma tête depuis un certain temps en ayant constaté qu'un frange importante de la société n'est pas encadrée et constitue un lourd fardeau pour les parents. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette opération", a-t-il expliqué.