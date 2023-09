Guinée: L'USTG favorable à la scission menace un producteur du gilet officiel de l'intersyndicale

Alors que la crise mine le secteur entier des taxis motos, elle s'étend progressivement et touche des acteurs extérieurs parfois comme c'est le cas d'Abdoul Karim Diallo AK décor et producteur des gilets de l'intersyndicale.

"Une partie du bureau USTG est venue me voir pour dire que si je continue la production du gilet de l'intersyndicale, ils vont porter plainte contre moi alors qu'ils étaient venus ensemble, la CNTG et l' USTG pour me dire qu'ils sont partenaires. Je n'arrive pas à comprendre à 100% car la CNTG dit avoir des gens encore à l'USTG et l' USTG parlent d'éléments non reconnus."

Aux dernières nouvelles devant la détermination des partisans de la scission à retrouver la bipolarisation de leur centrale, il court le bruit que la faction favorable à la CNTG et à l'intersyndicale envisage en dernier recours d'intégrer les rangs de la CNTG taxis motos dont le leader détenu depuis une semaine jour pour jour a recouvré sa liberté en ce jeudi.D'ailleurs une déclaration est attendue de sa part dans un concert de klaxons le désormais ex pensionnaire de la maison centrale a remercié Dieu et martelé qur le combat continue.