Togo: Devenir le prochain « Havard » du continent africain, le nouveau défi !

L'information était déjà connue. Déclarés lauréats de Prix CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), respectivement dans les catégories B et C, l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et le Cabinet AEC (Audit Expertise Comptable) de Dr Charles Birrégah, ont reçu officiellement ce Jeudi 31 Août 2023 à Lomé, leur distinction des mains des responsables du Directeur de l'Industrie de la Commission de la CEDEAO, Lassané Kaboré et du Président de la HAUQE (Haute Autorité pour la Qualité et l'Environnement), Laré Arzouma Botré, qui représentait le ministre du Commerce du Togo.

Ce fut au cours de la cérémonie d'ouverture de la 8ème édition de la réunion du Comité Communautaire de la CEDEAO pour l'évaluation de la Conformité de la Commission de la CEDEAO.

Pour parvenir à cette consécration dans la catégorie B avec le 1er Prix Excellence CEDEAO de la Qualité, il a fallu pour l'ESA de se distinguer de par les formations de qualité offertes à ses apprenants et l'implémentation du Système de Management de la Qualité (SMQ). Des démarches qui ont également conduit à la certification ISO 9001 version 2015 et ISO 21001 version 2018. Quant à la seconde structure de Dr Birrégah, le Cabinet AEC, qui se veut le seul cabinet 'expertise comptable au Togo certifié ISO 9001 version 2015, qui a compéti lors de cette 2ème édition de ces prix, dans la catégorie C, de par son observation stricte des normes éditées, s'est vu également révéler 1er Prix Excellence CEDEAO de la Qualité.

%

Chose qui, aux dires du président de l'Industrie de la Commission de la CEDEAO, amène à reconnaitre que le géniteur de ces deux structures y tient à la qualité et s'y engage pleinement pour se mettre aux normes des références connues sur le plan régional, continental et mondial.

Réagissant à ces deux distinctions sous-régionales de qualité, Dr Charles Birrégah, tout heureux de la reconnaissance de plus d'une dizaine d'années d'abnégation, d'investissement (vu la qualité est une démarche qui coûte chère) et de dur labeur de tous ses collaborateurs, s'est dit fier du travail accompli et compte demeurer dans la même dynamique ; celle de continuer par « faire de la qualité, un impératif de gestion ». Il s'agit de par ces distinctions, d'une « source supplémentaire de motivation » et à continuer par en faire davantage, et « renforcer les acquis ».

On peut à travers ces mots pleins d'émotion de Dr Charles Birrégah, un fort engagement toujours vers un avenir encore plus meilleur. Et ce meilleur, passe par un nouveau défi que se lance le Fondateur de l'ESA et du cabinet AEC. Celle de faire de l'ESA, « le Havard africain ». En terme de défis, il compte ensemble avec ses collaborateurs, continuer de « Compétir, de nous jauger, mettre d'autres systèmes de management de qualité » et aussi, étant donné qu'il y en en plein de normes, tout mettre en oeuvre « pour que l'Ecole supérieure des Affaires soit référence au même niveau les Grandes écoles comme Havard ».

Dans la même dynamique que le fondateur de l'ESA et du cabinet AEC, M. Kaboré a déclaré avoir trouvé en celui-ci, « quelqu'un qui est engagé dans la démarche qualité » et qui a inscrit ses sociétés « dans la droite ligne de toutes les actions ou démarches entreprises par l'Etat togolais pour asseoir la démarche qualité au niveau national ». Entre autres critères qui sont évalués et qui ont aidé ces deux structures du Togo à faire la différence dans leurs catégories distinctes, il a évoqué l'accueil, le service, la propreté, l'hygiène, la conformité de contenu, bref tous les critères déjà établis par la norme ISO...

Etaient présents à cette cérémonie qui a été suivie dans l'après-midi de ce Jeudi 31 Août 2023, d'une visite des sites qui accueillent l'ESA et le Cabinet AEC, le Représentant de l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel), le Représentant du Comité d'Organisation du Prix Togolais de la Qualité, des clients et partenaires des deux structures togolaises lauréates (ESA et Cabinet AEC).