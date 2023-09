Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistré des transactions de près de 3 milliards FCFA le dernier jour du mois d'août 2023.

Au terme de la journée de cotation de ce jeudi 31 août 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le marché a enregistré des transactions de près de 3 milliards de FCFA.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 2,934 milliards de FCFA contre 226,118 millions de FCFA le mercredi 30 août 2023. A la base de ces transactions, il y a une valeur transigée de 2,470 milliards de FCFA dans le compartiment du marché obligataire et notamment l'achat de 106 163 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d'Ivoire) 5,65% 2022-2029 pour une valeur totale de 1,019 milliard de FCFA, celui de 70 495 obligations TPCI 5,75% 2022-2032 pour un montant de 669,952 millions de FCFA et celui de 69 556 obligations TPCI 5,75% 2022-2037 pour une valeur totale 661,022 millions de FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 7731,353 milliards FCFA contre 7709,660 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 21,693 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est aussi dans la même dynamique haussière, passant de 10106,348 milliards de FCFA à 10 118,127 milliards de FCFA ce jeudi 31 août 2023, soit une augmentation de 11,779 milliards.

Les indices connaissent une situation contrastée après deux journées consécutives en vert. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) progresse de 0,28% à 207,82 points contre 207,23 points la veille.

De même, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), enregistre une hausse de 0,27% à 104,32 points contre 104,04 points précédemment.

En revanche, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une baisse de 0,66% à 101,59 points contre 102,26 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 5 720 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,52% à 765 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 6 095 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 4,42% à 6 020 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 5 250 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 1 000 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), CROWN SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 615 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,54% à 500 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 5 500 FCFA).