Congo-Brazzaville: Coopération éducative - Quatre boursiers congolais reçus par l'ambassadeur d'Allemagne

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, le Dr Wolfgang Klapper, a reçu quatre boursiers congolais qui apprennent la langue allemande à l'école normale supérieure de Yaoundé au Cameroun, en séjour de vacances à Brazzaville.

La rencontre entre le diplomate allemand et les quatre boursiers congolais à Goethe Institut ainsi que tous les autres boursiers congolais domiciliés à Brazzaville, marquée par un déjeuner convivial, a porté uniquement en allemand et exclusivement sur la première année des cinq élèves-professeurs au Cameroun. Gurvitch Jordy Bola, Don Brunel Aurcy Bouzycka, Harmelin Ropha Prince Baleketa et Monik-François Mayela Tsounga, se sont livrés au jeu de questions-réponses sur leur quotidien au Cameroun et partager leur expérience dans ce pays frère, au cours de cette rencontre. Il s'est avéré que cette première année décisive pour tous les acteurs du programme a été difficile pour ces étudiants.

En effet, cette année a été jalonnée de difficultés liées à l'adaptation alimentaire, culturelle, mais surtout académique, que chacun se devait de surmonter. Cependant, l'accueil chaleureux de leurs condisciples camerounais, leur détermination et surtout le soutien sans faille du Goethe Institut en général, celui des responsables du programme de formation en particulier, ont pu leur alléger la lourde charge portée sur leurs épaules. C'est donc dans cet élan que les anciens boursiers ont pu partager leurs expériences avec les plus jeunes et leur communiquer quelques astuces et stratégies à mettre en oeuvre pour les deux prochaines années. Les convives ont pu témoigner des compétences linguistiques des boursiers, qui se sont rapidement améliorées. Ils les ont félicités et encouragés pour la suite. Les quatre boursiers sont donc sortis de cet échange revigorés, motivés et surtout plus enthousiastes à poursuivre le reste de la formation.

%

Un programme qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération éducative

Il sied cependant de rappeler que les cinq boursiers (dont un empêché) participent à un programme de formation des enseignants congolais au Cameroun. Il s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Congo dans le secteur éducatif. C'est en date du 22 septembre 2021 à Brazzaville qu'était ratifié le mémorandum d'entente entre le ministère congolais de l'Enseignement primaire, secondaire, chargé de l'Alphabétisation, l'ambassade d'Allemagne au Congo et le Goethe Institut Kamerun, représentés tour à tour par le ministre Jean-Luc Mouthou, l'ambassadeur Wolfgang Klapper, Mme Thekla Worch-Ambara et Mme Ilka Seltmann. Ledit protocole d'accord posait les jalons d'un projet qui visait la vulgarisation et l'expansion de la langue allemande en République du Congo par des jeunes enseignants congolais hautement qualifiés, dotés de compétences nécessaires à dispenser cette discipline dans les établissements d'enseignement général du pays.

En outre, le présent séjour de vacances de ces boursiers fait partie des étapes clés de ce programme d'études. Cette visite de vacances vise à confronter les jeunes élèves-professeurs à la réalité actuelle des méthodes d'enseignement-apprentissage adaptées aux Congolais, mais surtout à susciter plus d'attrait et de motivation chez leurs apprenants dans le choix de leur seconde langue d'études. « On ne peut prêcher que par l'exemple », dit-on. Ces boursiers congolais au Cameroun rejoindront dans quelques semaines la ville de Yaoundé pour poursuivre leur programme de formation. Ils étudient à l'école nationale supérieure de Yaoundé, apprennent la langue allemande à l'Institut Goethe et prennent part aux cours en ligne de DLL sous la thématique de Didactique organisés par l'Institut Goethe du Cameroun à Yaoundé.