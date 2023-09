Congo-Kinshasa: Mwimba Texas Forever - Pyramid Mwimba Pro, la FMT et le CCIA ont célébré la troisième édition

Trois ans après le décès de l'initiateur de la Fondation Mwimba-Texas (FMT) et fondateur du catch club Inter-Africa (CCIA), le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas, les membres et proches de ces deux structures ainsi que de sa famille biologique se sont souvenus, le 30 août, de la mémoire de ce grand sportif et personnalité sociale.

Une marche de santé a été organisée les avant-midi à partir du fief, la cité de Matadi Mayo, dans la commune de Mont-Ngafula, jusqu'au cimetière Mbenseke-Nouvelle cité où Mwimba Texas a été enterré. Sur place, toutes les personnes présentes se sont rendues sur la tombe de feu Mwimba Texas où des paroles ont été dites pour louer les actifs du catcheur albinos dans le monde du catch et de la lutte pour les droits des albinos et d'autres vulnérables ainsi qu'au niveau de la société.

Cette activité socio-sportive a été clôturée par un carnaval qui a débuté à l'entrée de Matadi Mayo, sur la route By-Pass, jusqu'au terrain de football de cette cité de Mont-Ngafula. Les après-midi du 30 août ont été consacrés aux combats et démonstrations de plusieurs disciplines sportives dont le judo, la boxe et le catch dont ont pris part les athlètes de CCIA et d'autres clubs de Kinshasa et de Kasangulu.

Pour rendre hommage à ce grand sportif, la population de ce coin de la commune de Mont-Ngafula a pris d'assaut ce terrain de football ou un ring a été monté pour la circonstance, en vue de saluer sa mémoire et de retrouver leurs athlètes favoris parmi lesquels « Me CD n'est pas mort » qui, après avoir été malmené par son adversaire, « Liyebo », aidé par l'arbitre du match, a fait honneur à ses fans, en remportant ce combat, malgré les injustices subies.

Plusieurs structures associées à la manifestation

La commémoration a bénéficié de la touche particulière de Pyramide Mwimba Pro de Glody Mwimba, qui assume également la direction de l'ONG des albinos depuis la mort de son père, le catcheur albinos. On a également vu à côté de cette organisation plusieurs autres ASBL dont la Génération Yves Kitumba et la Fondation Noël-Mbatshi.

Les dirigeants et les membres de ces deux structures se sont associés aux membres de la FMT, du CCIA et de la famille Mwimba à la marche de santé organisée les avant-midi. Ils ont également marqué de leur présence la suite des festivités de cette troisième édition de Mwimba Texas Forever.

Avant ces activités marquant les trois ans du départ de Mwimba Texas à la félicité céleste, le notable de Lukunga, directeur de cabinet de la ministre Eve Bazaiba et cadre du Mouvement de libération du Congo, Yves Kitumba, a rendu visite à la FMT. Il a promis de travailler avec l'ONG des albinos de la RDC pour rendre un hommage mérité à cette icône du catch classique et de la défense des droits des albinos en soutenant l'implantation de son monument dans une des places fortes de la ville, particulièrement dans les encablures des communes qui ont vu évoluer ce sportif.

Expliquant la motivation de ces festivités, Glody Mwimba a noté que Mwimba Texas Forever vise à pérenniser la vision de son père dans les domaines du catch, de la lutte pour les droits des albinos ainsi que dans la société, en vue d'atteindre l'idéal que celui-ci s'est fixé, en créant son courant de catch qu'il a qualifié d'éducatif, de philanthropique et sans fétiche où seules la force et la technique font la loi.