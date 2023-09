Sénégal: Célébration de la Visitation à Beit Jala - Pluie d'hommages à la Mère du sauveur Jésus-Christ

Dans la matinée du lundi 28 août 2023, les pèlerins sénégalais se sont rendus à l'église Notre-Dame de l'annonciation de Beit Jala, où ils ont pris part à la célébration eucharistique en ce jour où l'église honore Saint Augustin.

Au cours de cette messe, présidée par le président du Cinpec et évêque de Tambacounda, Mgr Paul Abel Mamba, un hommage vibrant a été rendu à la Bienheureuse Vierge Marie, qui, par l'Esprit saint, donna naissance au fils unique de Dieu qui a donné toute sa vie pour le Salut de l'humanité.

JÉRUSALEM - Beit Jala ! À côté de Bethléem, dans l'État de la Palestine, à 900 mètres d'altitude. Cette ville où vivent « en harmonie », d'après le curé de la paroisse, catholiques, juifs, musulmans, etc., a été prise d'assaut, le lundi 28 août 2023, par les « pèlerins de la Communion ». C'est ici, dans cette paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, inaugurée en 1856, soit trois ans après son ouverture, où a démarré leur journée, avec la messe qui a été dite par le Père évêque, l'enfant de Cabrousse, dans le département d'Oussouye, Monseigneur Paul Abel Mamba.

À Beit Jala, la communauté catholique représente tout simplement 1%. Il y trône fièrement une église qui accueille les fidèles catholiques de cette communauté. Dans ce lieu de culte, trois icônes attirent le regard du visiteur.

Il s'agit de l'icône de l'Annonciation, de la Visitation et celle de Marie qui porte son fils Jésus-Christ. Au pied de la Vierge Marie, à Jérusalem, les pèlerins sénégalais sont venus pour donner un sens à leur vie de foi. Une foi qu'ils ont renouvelée, hier, à Beit Jala, en territoire palestinien. Au cours de la célébration eucharistique, le récit de la Visitation a été expliqué aux fidèles catholiques qui poursuivent leur pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté.

Une histoire qui intervint avant la naissance de Jésus. « Un jour, la Vierge Marie rendît visite à sa cousine Élisabeth, dans la ville de Judée (près du quartier En Kerem, à Jérusalem Ouest). Marie portait son fils. Mais, quand elle est arrivée chez sa cousine et dès les salutations de la vierge, l'enfant d'Elisabeth tressaillit de joie en elle. Marie est restée avec sa cousine Élisabeth pendant au moins trois mois avant de rentrer chez elle », a expliqué l'abbé Marcel Mané, dans son homélie, prononcée dans l'église de l'Annonciation de Beit Jala, pleine à craquer.

Poursuivant ses enseignements, le prêtre en service dans la région de Kolda, a rappelé aux pèlerins que, la liturgie du jour, avec le récit de la Visitation « nous permet de nous exalter de joie car, Jésus lui-même, source de la joie, nous accompagne tout au long de notre vie ».

En venant en Terre sainte, chaque pèlerin a amené ses intentions de prières. Sur place, chacun ira à la rencontre du Christ vivant. Cependant, le Père Marcel Mané, accompagnateur du groupe 05, a demandé aux fidèles de croire en Dieu et surtout de ne pas avoir peur. « Dieu n'est pas extérieur à nous. Il est en nous. C'est l'Évangile de la Visitation qui nous le dit. Et il n'y a pas de chemin plus sûr pour aller à Dieu que de passer par Marie. La Vierge nous apprend à vivre intérieurement. Elle porte le trésor qui réside dans son sein », a-t-il prêché. De plus, a-t-il dit, la foi, nous la vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Pour rendre visite à sa cousine Élisabeth, Marie a gravi une grande colline qui se situe au quartier En Kerem, non loin du lieu de naissance de Jean-Baptiste. Malgré son long voyage puisqu'elle est venue de Nazareth, elle n'a pas baissé les bras.

Le Père Marcel Mané a recommandé aux uns et aux autres de s'inspirer de Marie, la mère du sauveur et de ne pas lui tourner le dos, d'avoir en bandoulière, une foi inébranlable. « Nous "pèlerins de la Communion", nous sommes venus voir Marie. Elle nous accompagne. Nous avons l'obligation de suivre la Vierge Marie. De plus en plus, nous avons peur de notre foi. Chers "pèlerins de la Communion", soyez convaincus de votre foi.

Dans notre vie de chrétien, nous ne pouvons pas séparer le coeur de Marie et celui de Jésus-Christ », a soutenu le Père Marcel.

Une Vierge qui a connu la grâce de l'enfantement

Dans les textes sacrés de l'Église, il est écrit que, Marie, la maman de Jésus n'a jamais connu d'homme. Elle était vierge. Mais, l'Esprit qui s'est manifesté en elle lui a permis de savourer le désir d'être mère. Pour toutes les mamans qui attendent la grâce de l'enfantement, le Père Marcel a indiqué que c'est bien possible. Il suffit juste, a-t-il fait savoir, de demander à la Vierge Marie, d'intercéder pour elles auprès de Dieu et le Seigneur fera grâce. Une thèse corroborée par le Père évêque, Monseigneur Paul Abel Mamba qui précise que, « c'est dans la foi que nous portons l'unique fils de Dieu ».

Au cours de cette célébration eucharistique à l'église de l'Annonciation de Beit Jala qui compte 3000 membres et 600 familles, les pèlerins, tous en union de prières, ont porté toutes les intentions des femmes à la Vierge afin que ces dernières puissent connaître également la grâce du mariage et de l'enfantement.

La messe a été aussi mise à profit pour prier pour tous ceux qui portent le prénom d'Augustin puisque l'église catholique célèbre, ce lundi, Saint Augustin, ce philosophe chrétien et Père de l'Église de l'Occident qui interprétait la sainte Bible.

Un séminaire catholique pour toutes les confessions

À Beit Jala, au coeur de la Palestine, se trouve un séminaire catholique qui a ouvert ses portes à tout le monde sans distinction de religion ou encore de couleur. Selon le curé de la paroisse Notre-Dame de l'annonciation, qui a pris la parole, hier, au terme de la messe pour remercier la délégation sénégalaise d'être passée dans leur église, ledit établissement compte 850 apprenants.

Il accueille les élèves, du préscolaire jusqu'en Terminale. « Dans cette école, nous avons des étudiants de la paroisse, ceux qui viennent des autres paroisses mais aussi des étudiants de confession musulmane. Cela, ne nous empêche pas de travailler dans la paix et l'harmonie », a-t-il fait savoir, sous les applaudissements des pèlerins sénégalais.

Lundi 28 août 2023, nous sommes entrés dans cette cité par le mur du « Vin de la trône » qui se trouve au pied de Jérusalem. Le séminaire latin de Beit Jala dispose d'une grande église où sont ordonnés les prêtres, confie Georges Shukri, le guide du groupe 08 des « pèlerins de la Communion ». Dans ce séminaire, 25 séminaristes résident pour préparer leur ordination sacerdotale.

À Beit Jala, cité de la Palestine, chacun s'occupe de sa foi, une fois qu'il a compris que toutes les religions se valent !