Sénégal: OM - Marcelino apporte son soutien à Iliman Ndiaye !

Iliman Ndiaye connaît des débuts compliqués à l'OM. Titulaire lors des cinq premières rencontres de la saison, l'international sénégalais peine à se montrer convaincant. Marcelino a pris la défense de son joueur en conférence de presse avant le déplacement à Nantes ce vendredi.

Déçu de sa présentation face à Brest (2-0), Iliman Ndiaye était quasiment en larmes lorsqu'il s'est assis sur le banc de touche après sa sortie. Arrivé à l'OM en provenance de Sheffield pour 17 millions d'euros, le Sénégalais a vécu cinq premiers compliqués avec seulement une passe décisive et une difficulté à exister dans le jeu collectif de son équipe.

Avant le déplacement à Nantes vendredi, Marcelino a soutenu son joueur en conférence de presse: « J'ai mon idée sur lui. Je trouve que la votre est un peu négative. C'est un jeune joueur qui arrive dans un grand club. Il veut répondre à toutes les attentes. C'est difficile d'arriver dans un club comme ça et répondre aux attentes, moi je ne lui demande pas ça », a souligné l'entraîneur olympien.

Le technicien espagnol avait également relativisé et maintenu sa confiance envers la recrue estivale malgré sa prestation en demi-teinte face à Brest (victoire 2-0). « Il est et sera important pour nous. Il doit profiter un peu plus du jeu, de l'OM, de ce super stade et de ses magnifiques fans. Iliman est un jeune joueur, on a l'impression que tout doit bien se passer très vite mais dans la vie, il y a des étapes à suivre. Le staff et les joueurs ont confiance en lui » a-t-il déclaré, relaie Footballclubdemarseille.

