Afrique du Sud - La liste des Bafana Bafana contre la Namibie et la RDC en amical

Le sélectionneur des Bafana Bafana Hugo Broos a publié mercredi la liste de son équipe contre la Namibie et de la RDC en amical.

Après une pré-liste, l'entraîneur belge a dévoilé une équipe de 23 joueurs pour leurs matchs amicaux internationaux contre la Namibie et la RD Congo le mois prochain. Les Bafana Bafana accueilleront la Namibie le 9 septembre 2023 à 13h00 GMT et la République démocratique du Congo le 12 septembre (15h00 GMT).

Les deux rencontres se situent dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui commencent en novembre 2023 et des phases finales de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Les deux matchs se joueront à l'Orlando Stadium, à Soweto, à Johannesburg.

The 23 men squad for our two friendly matches in September 2023 as we continue preparing for the Africa Cup of Nations to be held in Ivory Coast from 13 January-11 February 2024.

