Angola: L'UNITA défend des politiques visant à surmonter la situation économique actuelle

Menongue (Angola) — Le secrétaire de la présidence de l'UNITA, Diamantino Domingos Mussokola, a défendu ce jeudi, à Menongue, capitale de Cuando Cubango, la nécessité d'une meilleure planification et politique économique, pour surmonter la situation actuelle que traverse le pays.

Diamantino Domingos Mussokola, qui est également député à l'Assemblée Nationale, s'exprimait à la 1ère réunion ordinaire du comité provincial de l'UNITA à Cuando Cubango.

A l'occasion, il a dit que l'Exécutif devrait promouvoir la gouvernance participative, ainsi que baisser les prix des produits de base, afin de promouvoir bien-être des Angolais.

Pour ce processus, il a indiqué qu'il était important d'impliquer les partis politiques et d'autres acteurs de la société, dans la promotion d'une culture de dialogue inclusif et encourageant pour la résolution des problèmes sociaux.

Lors de la réunion, qui s'est déroulée sous le thème « UNITA - proximité, mobilisation et croissance », les participants ont recommandé aux institutions compétentes de l'État d'accorder une plus grande attention à la population touchée par la sécheresse, surtout dans les municipalités de Mavinga, Rivungo, Dirico, Calai, Cuangar et Nankova.

Ils ont également recommandé au gouvernorat local d'améliorer la qualité des soins médicaux dispensés à la population et d'adopter des mécanismes de lutte contre la délinquance, la prostitution et le travail des enfants.

Au cours de la 1ère réunion dirigée par le secrétaire provincial de l'UNITA à Cuando Cubango, Joaquim Salhinho Nakatina, les participants ont analysé l'actuelle situation économique et sociale, évalué la performance de la formation politique dans la région et projeté les actions pour le six prochains mois de l'année.