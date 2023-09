Congo-Brazzaville: ARTs de la scène - Likit'Arts Kongo annonce le programme Bouger pour Changer

Visant le renforcement de capacités des artistes en danse et théâtre, le projet initié conjointement par la compagnie de danse du chorégraphe Jackson Lohanga et la fondation néerlandaise Grand Cru global démarre ce 1er septembre.

Bouger pour Changer est articulé sur deux activités principales, a annoncé au Courrier de Kinshasa Jackson Lohanga. Le danseur et chorégraphe nous en a livré les grandes lignes en attendant le lancement officiel prévu pour ce 1er septembre évoquant en premier lieu l'audition de danse programmée le 2 septembre. Elle est destinée aux danseurs et chorégraphes résidents à Kinshasa ayant une expérience professionnelle minimum de deux ans. Il est souligné à cet effet que « les candidatures féminines sont vivement encouragées » à cette audition organisée au Centre culturel congolais Le Zoo à partir de 9heures. Le maître chorégraphe hollandais Feri de Geus y procèdera à la sélection des meilleurs danseurs et chorégraphes qui participeront à un atelier de danse prévu dans le même cadre, du lundi 18 septembre au 9 novembre 2023.

L'autre activité du programme Bouger pour Changer est centrée sur « une formation en entrepreneuriat culturel » assurée par l'expert culturel, spécialiste en management des entreprises culturelles Éric Rodrigue Fabrice Loembet, nous a dit Jackson Lohanga. Sur les 97 candidatures reçues seuls 19 artistes et promoteurs ont été sélectionnés et admis à y prendre part. Ladite session qu'abritera la Plateforme contemporaine du lundi 4 au vendredi 8 septembre portera sur les « Principes de gouvernabilité et de management des projets culturels », a précisé le chorégraphe précité.

Rappelons que le programme Bouger pour Changer est un projet de la Compagnie Likit'Arts Kongo organisé en partenariat avec le Grand Cru Global, deux structures oeuvrant essentiellement dans la danse. Ainsi, en guise de restitution de l'atelier de danse devant se tenir du 18 septembre au 9 novembre, il est prévu une représentation le 10 novembre 2023 au lieu même de la formation. L'on apprend qu'il s'agit d'un spectacle inédit construit par les participants, danseurs et chorégraphes, sélectionnés à la suite de l'audition de ce week-end. Signalons que l'atelier à venir sera animé par Feri de Geus et un chorégraphe béninois.