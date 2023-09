Ethiopie: La coopération entre le pays et les Émirats arabes unis évolue vers un partenariat stratégique - Diplomates

Addis Ababa — Les accords de coopération signés récemment entre les gouvernements de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis (EAU) démontrent que les relations entre les deux pays évoluent vers un partenariat stratégique, ont fait remarquer de hauts diplomates.

Le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed Bin Zayed, a effectué une visite de travail officielle en Éthiopie du 18 au 19 août 2023.

Au cours de cette visite, 17 accords ont été signés entre les deux pays afin de favoriser le développement et la prospérité mutuels en renforçant leur coopération dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, l'investissement et la finance.

Le premier ministre Abiy Ahmed et le président des Émirats arabes unis Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ont également exprimé leur engagement à construire des ponts plus solides qui profitent aux deux peuples lors de leur réunion bilatérale avec leurs délégations respectives.

Le professeur Brook Hailu, conseiller principal à l'African Leadership Excellence Academy, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie et les Émirats arabes unis font partie des pays stratégiquement importants le long de la mer Rouge et du golfe Persique.

Brook a également précisé que l'Éthiopie enregistre une croissance économique de premier plan dans la région de l'Afrique de l'Est et qu'elle exerce une influence géopolitique sur le continent africain.

%

De même, le professeur a déclaré que les Émirats arabes unis sont devenus un pays influent dans le monde en transformant en 40 ans une terre stérile remplie de sable en un pays en voie de développement.

Les relations politiques, économiques et sociales entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis sont fondées sur la fraternité et la coopération historiques de longue date entre les deux pays, a-t-il souligné.

Par conséquent, il a expliqué que les accords de coopération signés lors de la visite du président des Émirats arabes unis démontrent que les relations diplomatiques des deux pays évoluent vers un partenariat stratégique.

Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Éthiopie sont parfois naturelles, puisque les deux pays sont géographiquement proches et qu'ils partagent des religions similaires et des populations de même origine ethnique, a déclaré le professeur Brook.

"L'Éthiopie est un pays ancien qui compte des adeptes de la religion islamique. C'est aussi un pays reconnu pour avoir accueilli des réfugiés musulmans par le roi chrétien de l'époque. En termes de commerce international, l'Éthiopie avait l'habitude de faire du commerce en traversant la mer Rouge à sa grande époque, lorsque le Yémen était en partie sous son contrôle."

L'ancien haut diplomate éthiopien, l'ambassadeur Tiruneh Zena, a pour sa part déclaré que les Émirats arabes unis étaient un véritable ami qui soutenait l'Éthiopie lorsqu'elle était en difficulté, rappelant le soutien apporté par les Émirats arabes unis à l'économie qui était affaiblie lorsque le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abiy est entré en fonction.

Un proverbe dit : "Un ami dans le besoin est vraiment un ami", a déclaré l'ambassadeur Tiruneh.

Notant que le monde actuel est bipolaire, l'ambassadeur Tiruneh a déclaré que les Émirats arabes unis rejoignaient désormais les puissances mondiales en construisant une économie forte.

À cet égard, il a souligné la nécessité pour l'Éthiopie de renforcer ses relations existantes en matière de commerce et d'investissement avec les Émirats arabes unis et d'autres pays.

"Les Émirats arabes unis et l'Éthiopie ont établi de solides relations commerciales. Se rendre à Dubaï, c'est désormais comme aller au marché en Éthiopie. Nous vendons beaucoup de choses à Dubaï. Nous importons également beaucoup de choses de Dubaï. Nous sommes fortement imbriqués dans l'économie de Dubaï, d'où l'importance de créer une relation multiforme avec ce pays".

Pour sa part, le professeur Brook a ajouté qu'une coopération diplomatique solide et multiforme est très importante pour accélérer le commerce et les investissements entre les deux pays et pour créer des emplois pour les jeunes Éthiopiens aux Émirats arabes unis.