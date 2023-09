Madagascar: Conjoncture - Le FFKM répond aux sollicitations politiques

La FFKM adresse un message pour un dialogue entre Malgaches pour résoudre les problèmes malgaches. Les partis politiques présents au congrès national sont d'accord. Le congrès national du conseil oecuménique des églises chrétiennes (FFKM) s'est conclu par un culte oecuménique à l'ISTS Mandrimena.

Au cours de cet évènement, les partis, groupements politiques et les candidats à l'élection présidentielle ont pu partager leurs craintes et leurs recommandations concernant les prochaines échéances électorales aux quatre chefs d'églises, qui ont émis à la fin un message pour tous les acteurs politiques et le peuple tout entier. Une restitution des recommandations des politiciens a été faite par le pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, président de la FJKM et de la FFKM.

Selon lui, une partie des acteurs politiques se disent prêts pour la tenue de l'élection présidentielle aux dates prévues, certains pensent que l'élection n'est pas la solution pour le pays actuellement. D'autres penchent pour l'élection, mais demandent davantage d' arrangements entre tous les acteurs pour avoir un résultat de scrutin accepté par tous. D'autres encore ont demandé l'instauration d'un régime spécial pour organiser l'élection.

Face à ces diverses idées reçues, la FFKM, par le biais de son président, déclare qu'il est utile de dialoguer entre Malgaches pour résoudre les problèmes malgaches, pour éviter le chaos et préserver la paix et la sécurité du peuple. « En réponse à toutes les recommandations des politiciens, on pense qu'il est utile d'entamer un dialogue malgacho-malgache pour résoudre les problèmes malgaches. La FFKM à la volonté de diriger ce dialogue et on lance aujourd'hui un appel à toutes les parties prenantes aux élections pour le respect pendant cette période, » a-t-il déclaré, hier dans l'après-midi.

Coïncidence

Cette déclaration du conseil oecuménique n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'il y a de cela quelques mois, quelques partis et groupement politiques ont déjà fait une déclaration similaire, tout en ajoutant qu'il faut impérativement reporter l'élection présidentielle et prioriser une concertation nationale pour chercher des solutions. De leur côté, les chefs d'église n'ont pas déclaré vouloir un report du scrutin mais plutôt l'importance du dialogue entre Malgaches.

Les politiciens présents à ce culte de fermeture n'ont pas tardé à réagir face à la déclaration de la FFKM. Paraina Auguste, candidat à la présidentielle, déclare approuver totalement la décision de l'église et se dit prêt pour un éventuel report de l'élection si c'est pour avoir un scrutin transparent. « La balle est maintenant dans le camp du régime, » fustige-t-il. Marc Ravalomanana, patron du TIM, quant à lui, insiste sur le fait que le « dialogue malgacho-malgache » est une bonne idée et que cela a déjà été évoqué lors des discussions de Pretoria de 2009.

« Le parti TIM est prêt pour l'élection mais il est aussi important d'écouter la FFKM. En somme, on remet cela à Dieu, » explique t-il. Pour Rivo Rakotovao, coordonateur national du parti HVM, « il est temps maintenant que les décideurs écoutent, ils ne sont pourtant pas présents aujourd'hui et cela me désole. » Le mot de la fin est revenu au pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, il a cité un verset biblique qui dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. »