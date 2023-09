Madagascar: Dubaï de Toliara - Entre succès promotion et désorganisation

Près de dix mille visiteurs enregistrés. Les grandes vacances à Toliara, concept développé par l'Office du tourisme de Toliara (ORTU) consistant à mettre en avant les sites touristiques de Toliara et de la région Atsimo Andrefana, sont qualifiés de réussies.

Pour cette première édition, le Dubaï de Toliara ou les dunes de sable d'Andaboy, situés vers la sortie de la RN9, ont été mis en exergue à travers l'organisation d'une vingtaine d'événements pendant près de trois semaines. « Nous avons compté entre mille et deux-mille visiteurs rien que le week-end alors que les activités étaient non stop durant trois semaines », explique Rija Raoelijaona, directeur de l'Office du tourisme de Toliara.

Près de dix mille personnes ont ainsi visité les dunes où ont été organisées diverses activités, du 4 au 25 août derniers. Parmi celles qui affichaient de la nouveauté et qui ont constitué une grande première pour beaucoup de visiteurs figurent les vols en parapente, les courses de pirogues conduites par les femmes et les courses de moto et automobiles, lesquelles ont vu la participation de la Fédération malgache de sport automobile.

Couacs

« L'objectif de faire connaître Toliara et ses environs est atteint. La beauté de la région s'est faite connaître à travers les circuits organisés sur le littoral nord comme au sud. Une deuxième édition est déjà en vue pour l'année prochaine », ajoute encore le directeur Les dunes de Dubaï de Toliara ont été noires de monde effectivement, vacanciers comme habitants de Toliara.

%

Les spectacles ont animé les après-midi, les gargotes et commerces ambulants ont occupé le terrain. Du sport, de la danse, des feux de camp et divers concours ont été organisés. Mais les infrastructures sanitaires ont fait défaut vu le nombre insuffisant de blocs non permanents mis en place sur les lieux, pour servir de toilettes. Les bacs à ordures n'ont pas suffi à réunir les ordures et détritus jetés par les visiteurs.

Les panneaux d'indication n'étaient pas suffisants, vu l'ampleur de la place. « Je suis un peu déçu car mes enfants ont roulé dans le sable qui cachait en fait des sachets plastiques. Les ordures se sont mêlées au sable. C'est un peu dommage. Trouver des toilettes n'était pas du tout pratique », raconte un père de famille venant de la capitale, ayant emmené toute sa famille au Dubaï de Toliara.

Un autre visiteur déplore pour sa part le manque d'organisation au niveau des gargotes et vendeurs tous azimuts. Tout et rien se vendait en effet alors qu'une sélection de nourritures à vendre aurait pu être menée d'après lui. Toute la face de Toliara s'est en effet reflétée lors de l'événement Grandes vacances à Toliara. « Ce fut une expérience enrichissante et la deuxième édition sera meilleure », promettent les organisateurs.