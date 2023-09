Madagascar: Antsiranana - La campagne antipolio continue à gagner du terrain

Madagascar a été déclaré « pays libre de la polio » en 2018, mais depuis septembre 2020, le pays fait face à une résurgence de l'épidémie, liée à la circulation de vaccin dérivé de PolioVirus Sauvage type 1 (cVDPVS1 circulant) qui ne cesse de progresser jusqu'à maintenant malgré l'organisation de différentes campagnes dans ce sens.

Afin de rompre la transmission du virus, Madagascar, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a planifié quatre tours de campagne de riposte et de vaccination de qualité. Le pays organise des campagnes d'Activités de vaccination supplémentaire (AVS) contre la poliomyélite au cours de cette année, dont le deuxième passage a été réalisé en juillet, et le troisième se déroulera du 5 au 8 septembre, dans tout le territoire, pour tous les enfants de moins de 15 ans, afin de renforcer leur immunité contre ce virus de poliomyélite. Ce passage cible toute la population de quatre régions (Analamanga, Vakinankaratra, Sud-Ouest et Alaotra-Mangoro) et les enfants de moins de 15 ans dans les dix-neuf autres régions.

Défécation à l'air libre

Pour Diana , le troisième tour de la campagne aura lieu durant cette période, mais le lancement régional de l'opération se tiendra le lundi 4 septembre, dans l'enceinte du dispensaire de Tanambao-Antsiranana. Selon le coordonnateur technique de la campagne Polio Dian, le Dr Haja, deux cent quarante-cinq cas de cVDPV1 ont été notifiés, de décembre 2020 à juin 2023, répartis dans trente-et-un districts de treize régions de Madagascar.

Pour Diana, un cas et trois cas contacts ont été trouvés à Ambanja en 2021, et un autre à Ambilobe en 2022. Cent cinquante-six cas cVDPV1, soit 63,6%, ont été détectés dans les échantillons de la surveillance environnementale, quarante-cinq cas de paralysie flasque aigüe (18,4%) et quarante-quatre cVDPV (18%) venant des contacts et des cas communautaires. A noter que deux cas de ce virus de type1, ont été détectés récemment chez des adultes âgés de 24 et de 32 ans. Pour faire face à la situation, la direction régionale de la Santé publique de Diana, a pris l'initiative de tenir une réunion de plaidoyer avec les autorités administratives, des chefs religieux et traditionnels de la ville d'Antsiranana, en vue d'arrêter la circulation du poliovirus dérivé vaccinal de type 1, d'ici la fin de l'année 2023.

« Nous avons organisé cette réunion de plaidoyer pour sensibiliser les participants à se donner la main pour effectuer cette campagne de riposte et pour accompagner le pays dans ses efforts d'éradication de la poliomyélite. Il s'agit de l'affaire de tout le monde », explique le Dr Priscylla Volazandry, directeur régional de la Santé publique. Outre la campagne de vaccination, la lutte contre la défécation à l'air libre a été avancée, car cette mauvaise habitude provoque cette maladie mortelle. Ainsi, le projet vise également à informer, au moins à 95% des cibles primaires, de l'importance et des avantages de la lutte contre les maladies liées au péril fécal.

En outre, au moins 95% des cas de refus sont résolus car beaucoup de parents n'acceptent pas qu'on vaccine leurs enfants. Lors de cette réunion, des idées ont été proposées par les participants afin de mener à bien la campagne. Ces derniers ont tous signé une lettre d'engagement pour la réalisation de ce projet commun.