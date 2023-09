Afrique: Mondial 2026 - Madagascar débute contre le Ghana

L'instance mère du football a publié le calendrier des matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Barea entameront la compétition contre les Black Stars.

Retrouvailles. Les Barea débuteront les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre les Black Stars du Ghana. La première et la deuxième journée se joueront entre le 13 et le 21 novembre. La sélection malgache se déplacera au Tchad pour le deuxième match. Tiré du chapeau 2, le Ghana a le meilleur palmarès du groupe, classé onzième du continent et 60e mondial. Ce pays compte quatre titres de la CAN (1963, 1965, 1978, 1982). Les Black Stars ont disputé quatre coupes du monde et a décroché la médaille de bronze des Jeux olympiques en 1992.

Le Tchad est le Petit poucet à ne pas sous-estimer. Les Sao tchadiens se trouvent à la 181e place du classement Fifa et 49e en Afrique. La compétition reprendra, sept mois plus tard, pour les troisième et quatrième journées qui s'étaleront du 3 au 11 juin 2024. Les Barea feront le déplacement aux Comores pour leur troisième match, avant d'accueillir les Aigles Maliens à domicile, pour le quatrième match. Le pays tiré du chapeau I, le Mali est l'un des meilleurs du groupe. Cette nation est classée 46e mondiale et huitième dans le continent.

Neuf tickets

Il compte douze phases finales de la CAN, vice-champion en 1972, et a déjà joué les quarts de finale des Jeux olympiques en 2004. Les Comores occupent, quant à elles, le 126e rang mondial et 38e en Afrique. Les Coelacanthes ont créé la surprise récemment en atteignant les huitièmes de finale à la dernière CAN au Cameroun. La cinquième et la sixième journée se tiendront entre le 17 et le 25 mars 2025. Madagascar retrouvera la Centrafrique pour le match aller à l'extérieur, puis jouera à domicile pour le match retour contre le Ghana, comptant pour la sixième journée. Issue du chapeau 4, la bête noire des Barea, la République centrafricaine a battu à deux reprises la Grande Ile aux éliminatoires de la Can 2023.

Les Fauves sont aujourd'hui au 133e mondial et 34e sur le continent. S'enchainent par la suite les matches retour. Les septième et huitième journées auront lieu du 1er au 9 septembre 2025. Madagascar accueillera la Centrafrique, avant de recevoir le Tchad, match comptant pour la huitième journée. Et les deux dernières journées sont programmées entre le 6 et le 14 octobre 2025. Les Barea feront deux déplacements, d'abord aux Comores, puis au Mali comme bouquet final.

La tâche ne sera pas facile pour les Malgaches vu les composants du groupe. Même viser la deuxième place sera difficile. Le premier de chaque groupe, neuf en tout, se qualifie directement pour le prochain mondial qui se jouera sur trois pays, en l'occurrence aux États- Unis, au Canada et au Mexique. Les quatre meilleurs deuxièmes poursuivront l'aventure au tournoi de barrage de la Caf puis à celui de la Fifa.