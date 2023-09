Afrique: Le Président João Lourenço de retour au pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a regagné ce jeudi soir la capitale anglaise, après avoir effectué une visite de quelques heures au Congo pour des consultations politiques sur la situation au Gabon.

À la Base Aérienne Militaire de Luanda, le Chef de l'État angolais a été accueilli par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et des membres de l'Exécutif.

João Lourenço s'est rendu au Congo à l'invitation du Pésident Denis Sassou N'Guesso, avec qui il a évalué la situation au Gabon, marquée par un coup d'État perpétré mercredi 30 par l'armée gabonaise.

Lors de leur entretien, les Chefs d'État de l'Angola, João Lourenço, et du Congo, Denis Sassou N'Guesso, ont condamné la prise du pouvoir par la force en République du Gabon, et ont appelé au respect de l'intégrité physique du Président Ali Bongo Odimba, de sa famille et des hautes entités des institutions de l'État.

Ils ont exhorté toutes les personnes impliquées dans cette situation à privilégier le dialogue politique comme moyen de préserver la paix, l'unité et la sérénité du peuple gabonais.

Aux premières heures de mercredi 30 août, un groupe de militaires de l'armée gabonaise a annoncé un coup d'État à la télévision nationale locale, suite à la publication des résultats des élections générales dans ce pays.

L'annonce a été faite dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision « Gabon 24 » par des militaires qui ont décidé de fermer les frontières du pays.

Le Gabon est situé sur la côte atlantique de l'Afrique centrale et possède des frontières terrestres avec la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Congo et des frontières maritimes avec São Tomé et Príncipe.

L'Angola et le Congo font également partie de la sous-région de l'Afrique centrale.