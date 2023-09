Afrique: L'Angola et le Congo condamnent le coup d'État au Gabon

Luanda — Les Chefs d'État de l'Angola, João Lourenço, et du Congo, Denis Sassou N'Guesso, ont condamné, ce jeudi 31 août, la prise du pouvoir par la force en République du Gabon, et ont appelé au respect de l'intégrité physique du Président Ali Bongo Odimba, sa famille et les hautes entités des institutions de l'État.

Le Président João Lourenço a effectué une courte visite de travail au Congo, à l'invitation de son homologue congolais, pour échanger des vues sur les derniers événements liés au changement anticonstitutionnel de gouvernement en République gabonaise, survenu le 30 août.

Selon le communiqué final de la réunion, les deux Chefs d'Etat ont exhorté tous les acteurs à donner la priorité au dialogue politique comme moyen de préserver la paix, l'unité et la sérénité du peuple gabonais.

D'après le document, tous deux ont appelé à la nécessité de convoquer un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), dans le but de doter l'organisation d'un leadership afin d'éviter un vide juridique et de garantir la continuité de ses activités, compte tenu des événements qui se déroulent au Gabon.

Par ailleurs, João Lourenço et Sassou N'Guesso ont souligné les excellentes relations historiques, amicales et de coopération qui existent entre les républiques d'Angola et du Congo et ont décidé de maintenir des consultations régulières sur des questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à la préservation de la paix dans la sous-région.

L'Angola, le Congo et le Gabon appartiennent à la sous-région des États d'Afrique centrale. Le Président João Lourenço a été désigné Champion africain de la paix et de la réconciliation par l'Union africaine.

Aux premières heures de mercredi, un groupe de militaires de l'armée gabonaise a annoncé un coup d'État à la télévision nationale locale, suite à la publication des résultats des élections générales dans ce pays.

L'annonce a été faite dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision « Gabon 24 » par des militaires qui ont décidé de fermer les frontières du pays.