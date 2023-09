Sénégal: Cmu, bourse de sécurité familiale, carte d'égalité des chances... - Des études notent des insuffisances

Trois ans et demi après son lancement, le programme Organisation de la société civile pour la recherche action (Oscar) a été clôturé hier, jeudi 31 août 2023, à Dakar. Financé par l'Union européenne, ce programme visait le renforcement de capacités de la société civile pour améliorer l'impact des politiques publiques de protection sociale. A cette occasion, les acteurs ont mis en exergue les difficultés rencontrées lors de l'exécution des programmes en question.

« Nous avons travaillé depuis trois ans en réalisant des études sur les programmes d'assistance sociale et médicale (bourse de sécurité familiale, carte d'égalité de chance, couverture maladie universelle...). Le programme s'est intéressé à la protection sociale des travailleurs ruraux. En analysant les mécanismes d'assurance sociale pouvant offrir plus de service à ces populations. A la suite de quoi, nous avons utilisé ces résultats pour partager avec l'Etat », a indiqué André Demba Wade, secrétaire général du Groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes.

Bien que relevant des satisfactions, le secrétaire général du Groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes note aussi certaines difficultés. Et de souligner : « nous avons vu qu'au niveau de différents programmes, les populations apprécient la pertinence. Il y a de la satisfaction, mais il faut noter que dans certains milieux, on a noté quelques difficultés, notamment pour percevoir la bourse.

Certaines populations avaient des difficultés pour le paiement de cette bourse de sécurité familiale. Ce qui veut dire que l'impact de cette bourse-là par l'attitude de personnes malveillantes, est réduit. »

Les mêmes constats sont également relevés au niveau de la Couverture maladie universelle (CMU). « Oui, on a aujourd'hui la gratuité des soins, mais on a constaté qu'il y a des difficultés liées au financement de ce programme-là. Il y a des limites financières qui font que l'agent de la couverture ne paye pas à temps, les structures sont obligées d'arrêter les prestations. Et çà, ça constitue des blocages », déplore-t-il.

Et M. Wade de rappeler que ces constats notés sur le terrain «ont été partagés avec l'Etat, au niveau central mais surtout au niveau des régions, grâce aux cellules de veille citoyenne qui ont mené des enquêtes auprès des cibles des programmes pour ensuite avoir le ressenti de ces populations et partager avec les autorités qui travaillent sur les questions de protection sociale».

« Nous avons fait, hier, un forum national de partage sous la présidence du ministère du Développement communautaire et nous avons partagé l'ensemble de ces résultats, avec des recommandations que nous avons laissées aux pouvoirs publics », a-t-il conclu.