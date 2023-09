Sénégal: Subventions à l'équipe nationale para basket - Mameboye Diao «dunk» 5 millions à la Fédération

Après la Fédération sénégalaise de basketball (30 millions) et l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (2 millions) en guise de subventions lors de l'Afrobasket féminin, la Caisse des Dépôts et Consignations a apporté son soutien à l'équipe nationale para basket en partance pour le Ghana.

Le directeur général, El Hadji Mamadou Diao, dit Mameboye, par ailleurs, candidat à l'élection présidentielle du 25 février s'est déplacé hier, jeudi 31 août, au lieu de leur regroupement à la Piscine Olympique pour leur remettre une enveloppe de 5 millions.

En attendant la réaction de l'Etat du Sénégal, plus précisément du ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de handisport particulièrement la sélection nationale para basket peut souffler. Confrontés a d'énormes difficultés depuis son regroupement à la piscine olympique, les joueurs ont reçu la visite de El Hadji Mamadou Diao dit Mameboye hier, jeudi 31 août.

Le direction de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) leur a octroyé une subvention de 5 millions et leur a promis de saisir le Chef de l'Etat et le Premier ministre afin que les joueurs, l'encadrement technique et administratif puissent voyager dans d'excellentes conditions au Ghana qui abrite les Jeux para olympiques africains qualificatifs aux Jeux olympiques Paris 2024.

«Vous défendez le drapeau du Sénégal qui nous appartient tous. Le Sénégalais doit être un ambassadeur dans tous les domaines de la vie, surtout dans le sport. C'est très important de véhiculer ce message. Les manquements doivent être une source de motivation pour un sportif.

On aura la reconnaissance après avoir remporté le trophée. J'ai été basketteur et j'ai vécu ce genre de situation. Donc, les difficultés vous donnent plus d'énergie pour faire face à l'adversité. Il faut accepter que vous représentez le pays. Ce sont des acteurs sportifs sénégalais. Le président de la République va prendre en charge vos besoins. Il est très attentif aux interrogations des sportifs.

Je vais informer le Premier ministre et il réagit chaque fois qu'on lui pose des doléances concernant les sportifs. La Caisse des Dépôts et de Consignation a soutenu l'ANPS et la Fédération de basket durant l'Afrobasket.

C'est une institution qui est là pour soutenir toutes les couches de la population sans distinction. Le Sénégal est derrière vous et on fera tout pour vous soutenir.

On s'active dans tous les autres secteurs de la vie. On va vous accompagner durant toute la compétition. Maintenant, je suis à votre disposition et vous aurez tout mon soutien», a déclaré Mameboye Diao, par ailleurs président de l'AS Kolda, ville dont il est aussi le maire.

En perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse que le Sénégal va abriter en 2026, Mameboye Diao a appelé la Fédération sénégalaise de handibasket à s'impliquer dans la formation des jeunes et des cadres techniques.

«Il y a les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Il faut mettre l'accent sur la formation des jeunes. Ces JOJ pourraient découler sur les Jeux Paralympiques. Donc, il est important, aujourd'hui, de se projeter sur cet évènement. Le Sénégal doit glaner des médailles dans toutes les compétitions internationales», rajoute-t-il.

A noter que le Sénégal est logé dans la poule B des Jeux paralympiques avec l'Égypte et le Kenya. Il avait battu le Ghana et le Nigéria pour se qualifier.