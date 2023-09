Madagascar: Audiovisuel - Maximiènne Oméga, la voix d'or des ondes

Maximiènne Oméga Vololonirina illumine les fréquences avec sa voix captivante, prêtant son timbre unique à une multitude de projets.

À seulement 22 ans, Maximiènne Oméga Vololonirina, jeune prodige malgache, a conquis le monde de la voix-off en laissant son empreinte sur des publicités de divers producteurs, nationaux et internationaux, depuis 2019. Cette passionnée de voix-off, originaire de Toamasina, jongle habilement entre plusieurs langues et dialectes, offrant une gamme de voix captivantes qui ont fait sa renommée.

Les entreprises de vente de produits informatiques, les opérateurs mobiles, les productions télévisées à l'étranger, les banques malgaches et étrangères, le Black Power Studio en Afrique, et bien d'autres, font désormais partie de la liste impressionnante de ceux qui sollicitent la voix de Maximiènne. Sa polyvalence linguistique lui permet de travailler en malgache, en français, en anglais, ainsi qu'en divers dialectes locaux.

« J'ai même réussi à donner vie à des voix d'enfants, de jeunes filles et de femmes, en m'efforçant de capturer chaque nuance et chaque émotion. Je me suis lancée avec un interlocuteur, et rapidement j'ai découvert que ma voix pouvait véhiculer des émotions et des messages avec une puissance incroyable », explique Maximiènne avec enthousiasme. Son rêve d'enfance de devenir la personne derrière le micro dans l'avion ou à l'aéroport ou au téléphone a évolué pour la placer derrière le micro pour des publicités de radios, et même d'émissions télévisées.

Une grande évolution

Maximiènne a su exploiter son don vocal dès son plus jeune âge. En grandissant, son intérêt pour les voix des standardistes téléphoniques l'a conduite à pratiquer et à perfectionner l'imitation. « J'ai utilisé le téléphone de mes parents pour reproduire la voix que j'entendais souvent qui dit Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message », partage-t-elle en souriant. Même si cela impliquait de composer de faux numéros, son désir d'apprendre et de s'améliorer était inextinguible. Son chemin vers le succès s'est tracé lorsqu'elle a participé à une lecture en classe.

« Tout le monde dans la salle était captivé par ma voix pendant la lecture », se rappelle-t-elle. Encouragée par son entourage, Maximiènne a trouvé le courage d'embrasser sa passion pour la voix-off. Malgré sa réussite grandissante, cette jeune talentueuse reste fidèle à ses aspirations. Elle étudie en parallèle pour réaliser son rêve de devenir médecin. « Bien que le monde de la voix-off puisse être lucratif, j'ai choisi de continuer mes études en parallèle », confie-t-elle. Elle incarne ainsi une jeune femme déterminée à réussir dans différents domaines.