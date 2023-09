Tunisie: Objectifs de Développement Durable - La Tunisie recule dans l'indice des ODD

Le responsable onusien a toutefois rappelé que la Tunisie occupe la 1ère place au niveau africain pour ce qui est de la réalisation des ODD, notamment dans les secteurs de la santé, l'enseignement et la couverture sociale.

La Tunisie a reculé dans l'indice de réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), passant de 71,4 points en 2021 à 70,1 points en 2022 et s'est classée au deuxième rang au niveau africain et à la 60e place au niveau mondial. Ce classement a été annoncé, hier, lors d'un atelier de préparation pour la participation de la Tunisie au sommet des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui se tiendra les 18 et 19 septembre 2023, à New York (Etats-Unis)».

Nous sommes à mi-chemin, la Tunisie s'est engagée dans la réalisation de l'Agenda 2030, compte tenu de son importance en termes de planification, de justice sociale et de croissance économique et sociale», a indiqué le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed. Il a fait savoir que son département, en collaboration avec d'autres ministères, œuvre à concevoir un système de suivi et d'évaluation du Plan national de développement (PND 2023-2025) aligné sur celui des ODD.

Au niveau international, Saïed a rappelé qu'environ 12 % des cibles sont sur la bonne voie, tandis que près de 30 % n'ont montré aucun mouvement ou ont régressé par rapport à la base de référence de 2015, ajoutant que cette question sera débattue au cours du prochain sommet de New York. Pour sa part, le Coordonnateur résident en Tunisie, Arnaud Peral, a souligné que la Tunisie fait face à plusieurs pressions liées, notamment aux impacts du Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne, outre le changement climatique et le problème de l'insuffisance de l'eau.

Quelques indicateurs n'ont pas enregistré le développement requis pour répondre aux aspirations des Tunisiens, notamment les habitants des régions de l'intérieur du pays, a indiqué Peral. «Nous sommes présents pour travailler ensemble en vue d'accélérer le rythme de réalisation des ODD», a-t-il encore ajouté.

Et d'ajouter qu'il ne reste plus que 7 ans pour le plan de développement 2030. La conjoncture internationale requiert un financement efficace et une stabilité régionale, outre la maîtrise de l'impact du changement climatique. Ces problématiques seront soulevées au cours du prochain sommet de l'Onu qui se tiendra à New York, a-t-il conclu.

Au nombre de 17, les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par l'ensemble des Etats membres de l'Organisation des Nations unies, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs.

Les ODD représentent un appel universel à l'action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur ouvrant des perspectives d'avenir.

Aujourd'hui, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines du Programme 2030. Toutefois, les mesures prises pour atteindre les objectifs de développement durable demeurent, dans l'ensemble, insuffisantes.