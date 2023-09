Tunisie: «Run in Carthage» / 7e édition - Une course-évènement !

Les nombreux «accros du chrono» ou simples coureurs de loisir, anonymes ou encore coureurs de haut niveau, seront au départ de «cette course évènement» pour se lancer sur son parcours atypique de 18 km, au coeur de la banlieue nord de Tunis, lové entre les hauteurs de Sidi Bou Saïd et la plaine de Carthage.

Comme à chaque année et au premier dimanche d'octobre, l'Association Megara pour la Jeunesse, présidée par Riadh Ben Zazia, avec le soutien de la municipalité de Carthage et de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, organise le vibrant «Run in Carthage» dans sa septième édition.

Les nombreux «accros du chrono» ou simples coureurs de loisir, anonymes ou encore coureurs de haut niveau, seront au départ de «cette course évènement» pour se lancer sur son parcours atypique de 18 km, au coeur de la banlieue nord de Tunis, lové entre les hauteurs de Sidi Bou Saïd et la plaine de Carthage. Grand événement du calendrier de la course à pied en Tunisie, Run In Carthage s'affiche pour cette septième édition avec de grandes gloires et émerge du lot par :

· Le record d'affluence présagé à la faveur d'une grande participation locale et étrangère enregistrée lors des éditions précédentes.

· Un parcours qui se qualifie de «mythique» grâce aux paysages olympiens qu'il dévoile sur les vestiges de la Cité de Didon et ceux --plus encore gorgés d'histoire-- qui surplombent la côte azur des faubourgs du Mégara. Comme l'année dernière le parcours de 18km est aménagé de manière à constituer en partie un "UrbanTrail"

· Une ambiance de fête et de convivialité, témoin infaillible que cette aventure sportive dédiée à toutes et à tous est surtout humaine.

Des échos vibrants

Les préparatifs pour cette 7e édition se sont mis en branle. Ils battent leur plein et vont bon train tandis que les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site «www.runincarthage.com». On annonce une évolution de plus de 20% d'inscrits par rapport aux inscriptions de la précédente édition à pareille époque.

Run In Carthage aura des échos vibrants au-delà des frontières tunisiennes puisqu'une participation importante de coureurs de nationalités diverses est présagée et une couverture médiatique sera assurée par des journalistes sportifs français qui feront à la fois la course et le reportage de cette grande manifestation sportive.