Afrique: Equipe Nationale / La liste des joueurs pour les Matches contre le Botswana et l'Egypte dévoilée - Première de Saâd, Chouchane et Haj Mohamed

La liste des 26 joueurs annoncée, hier, par Jalel Kadri comprend trois nouvelles têtes dont l'attaquant Anas Haj Mahmoud qui a finalement opté pour la Tunisie après avoir endossé les maillots de l'Italie et du Maroc. Les deux autres joueurs dont c'est la première convocation sont le milieu de Brighton, Samy Chouchane, et l'attaquant de St. Pauli, Elias Saâd.

C'est une nouvelle fenêtre Fifa qui s'ouvrira au début de la semaine prochaine avec un rassemblement de l'équipe de Tunisie qui débutera ce lundi. Une fenêtre Fifa qui verra l'équipe de Tunisie accueillir le Botswana, jeudi prochain à Radès, en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et d'affronter, une semaine après, l'Egypte en amical au Caire, le 12 septembre.

Pour rappel, l'équipe de Tunisie a déjà assuré sa qualification à la prochaine CAN et la dernière rencontre des éliminatoires contre le Botswana s'apparente à une simple formalité. Mais ce n'est pas la seule raison qui a poussé le sélectionneur national, Jalel Kadri, à chasser trois nouvelles têtes et à apporter des remaniements dans sa liste de joueurs convoqués pour les matches de Botswana et d'Egypte.

S'exprimant hier matin lors de la conférence de presse tenue pour présenter sa liste des 26 joueurs convoqués pour ces deux matches, Jalel Kadri a expliqué ses choix par la difficulté que tout sélectionneur rencontre lors de la fenêtre Fifa du mois de septembre : "Il y a deux fenêtres Fifa qui sont difficiles à gérer durant l'année. Il y a la fenêtre du mois de juin qui marque la fin de la saison et celle du mois de septembre qui marque le début d'un nouveau cycle.

Tout sélectionneur national qui prépare une liste pour le mois de septembre tient compte de trois éléments essentiels. Il y a d'abord les joueurs ayant changé de club durant le mercato estival et qui, de surcroît, ont besoin de période d'adaptation. En ce sens, nous avons 12 internationaux qui ont changé de club cet été. Les deux facteurs dont on doit tenir compte, ce sont les blessures et le manque de temps de jeu pour certains joueurs. Ces trois facteurs réunis rendent les choix de sélection quelque peu compliqués.", a noté le sélectionneur national, Jalel Kadri.

Apporter de nouvelles solutions en attaque

La liste des 26 joueurs annoncée hier par Jalel Kadri comprend trois nouvelles têtes : le milieu de Brighton Samy Chouchane, l'attaquant de St. Pauli, Elias Saâd et l'attaquant de Parma Anas Haj Mohamed qui a finalement opté pour la Tunisie après avoir endossé le maillot de l'Italie (U17) et pris part à un rassemblement avec la sélection du Maroc. Anas Haj Mohamed a marqué 15 buts avec son club, Parma.

Interrogé sur les trois nouveaux venus, le sélectionneur national a indiqué : "Ces choix s'inscrivent dans notre quête de trouver de nouvelles solutions en attaque. Nous fonctionnons sur la base d'une méthodologie de travail claire avec pour finalité de renforcer la stabilité de la ligne médiane et de développer notre efficacité offensive".

Concernant l'absence de certains joueurs, le sélectionneur a indiqué que leur non-convocation s'est faite en étroite concertation avec les intéressés, Seifeddine Jaziri et Ferjani Sassi notamment.

Liste

Gardiens : Aymen Dahmene (Al Hazem), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Moez Hassen (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Montassar Talbi (Lorient), Nader Ghandri (Ajman), Oussema Haddadi (Greuther Fürth), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers).

Milieux : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (Manchester United), Hamza Rafia (Lecce), Aissa Laidouni (Union Berlin), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Samy Chouchane (Brighton).

Attaquants : Ali Youssef (BK Häcken), Anas Haj Mohamed (Parma), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (St. Pauli), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Omar Layouni (BK Häcken), Sayfallah Ltaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).