Tunisie: Politique étrangère et diplomatie - Une diplomatie prête à relever les défis

Des redéploiements ont été mis au point depuis le mois de mars 2023, avec pas moins de 64 nouvelles nominations à des emplois fonctionnels au sein du ministère des Affaires étrangères et publiées au Journal officiel, sachant que les femmes et les jeunes y ont trouvé une bonne place.

La diplomatie est en train de reprendre du poil de la bête. Consciente du rôle que peut jouer la politique étrangère tunisienne dans les domaines des relations bilatérales et multilatérales et en termes de développement durable, la politique étrangère se régénère avec de nouvelles nominations et en réactivant un réseau d'amis et de partenaires importants dont la Tunisie disposait à une époque glorieuse.

En effet, depuis la tenue à Djerba du 18e Sommet de la francophonie, les 19 et 20 novembre 2022, la diplomatie tunisienne connaît une activité intense qui lui vaut des succès significatifs sur la scène internationale, avec des impacts plus ou moins heureux sur les domaines économiques.

Ainsi, pendant tout le mois d'août 2023, des activités ont marqué la scène nationale. Pas moins de huit nouveaux ambassadeurs ont reçu leurs lettres de créance et pourvoir ainsi des postes restés longtemps vacants.

Il est à espérer que les nouveaux titulaires s'attellent rapidement à la tâche afin de rattraper le temps perdu, sachant que les nouveaux ambassadeurs auront des missions délicates à remplir auprès des pays avec lesquels nous avons des relations privilégiées.

D'ailleurs, le Président de la République a saisi ces occasions pour demander aux représentants de la diplomatie tunisienne de ne ménager aucun effort pour défendre les intérêts du peuple et veiller à préserver la souveraineté nationale au sein des instances et des manifestations internationales. Les mêmes diplomates ont été appelés, en outre, à participer efficacement à défendre les justes causes et à faire face aux campagnes de diffamation menées contre la Tunisie.

Autre volet sur lequel le Chef de l'Etat a mis l'accent, celui de l'argent spolié, il a appelé à multiplier les efforts au niveau bilatéral et dans le cadre des organisations régionales et internationales pour récupérer des biens mal acquis.

Des compétences qu'il faut laisser s'exprimer

Les tractations menées dans le cadre des nouvelles orientations de la politique étrangère ont permis de réaliser des percées non négligeables. En effet, toujours au cours de ce même mois d'août 2023, on signale, d'abord, l'entretien téléphonique entre le Président de la République et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, au cours duquel l'accent a été mis sur la nécessité de coordonner les opérations entre les deux pays contre les flux continus des migrants. Et de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, de manière collective.

Le Chef de l'Etat a rencontré, également, le président du groupe parlementaire du Parti populaire européen au Parlement européen, Manfred Weber, avec qui il a discuté du partenariat stratégique entre la Tunisie et l'Union européenne.

Le ministre des Affaires étrangères avait indiqué, à l'occasion, que le département «regorge de compétences qu'il faut laisser s'exprimer, libérer leurs énergies et hisser chacun au maximum de ses compétences, tout en revenant aux fondamentaux mis en place sous la direction du premier chef de la diplomatie qui est le Président de la République...». Une diplomatie tunisienne qui se veut moderne et sûre d'elle, prête à relever les défis.