Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Septembre 2023

Gabon : Le groupe minier Eramet reprend ses activités, suspendues après le coup d’État

Le groupe minier français Eramet a annoncé mercredi soir la reprise progressive de ses activités au Gabon, suspendues dans la matinée après le coup d’État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba ce 30 août. « Compte-tenu des informations disponibles ce soir sur les évènements en cours au Gabon, le groupe a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et la reprise des activités d’extraction dès jeudi 31 août (aujourd’hui, Ndlr) », a déclaré la société dans un communiqué. « Au total, la production de la mine de Moanda aura été arrêtée pendant 24h et le transport ferroviaire pendant 18h », a précisé le groupe. La circulation des trains de voyageurs reste toutefois « suspendue jusqu’à nouvel ordre ». La société affirme employer plus de 8 000 personnes au Gabon à travers ses deux filiales. (Source : alibreville.com)

Niger : Le gouvernement burkinabé approuve l’envoi d’un contingent

Le gouvernement burkinabè a adopté, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 30 août 2023, un projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire au Niger, en cas de recours à la force par la Cédéao, pour rétablir l’ordre constitutionnel comme envisagée par les chefs d’Etat de l’organisation communautaire. La semaine dernière, par décret signé par le président du CNSP, le Burkina Faso et le Mali ont reçu l’autorisation d’intervenir au Niger en cas d’agression. Le gouvernement burkinabè a approuvé mercredi, un projet de loi pour l'envoi d'un contingent militaire au Niger, alors que la Cédéao menace d'y recourir par la force, pour déloger les nouvelles autorités soutenues par Ouagadougou et Bamako. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : La Fédération de Russie réaffirme son soutien aux autorités de la Transition

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce jeudi après-midi, avec une délégation russe conduite par le Vice-Ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le Colonel-général Younous-Bek Evkourov. « Nous avons discuté des questions évoquées lors de la rencontre entre le Président de la Transition du Burkina Faso et celui de la Fédération de Russie lors du sommet Russie-Afrique à Saint Pétersbourg. Nous avons également abordé les conclusions des échanges entre les ministres en charge de la défense des deux pays en Russie », a déclaré le Vice-Ministre à la fin de l’audience. La délégation russe a également présenté les actions déjà menées dans le domaine de la coopération militaire et abordé les perspectives avec le Chef de l’État. Le chef de la délégation russe a assuré au Chef de l’Etat le soutien de son pays à la Transition et au peuple burkinabè dans tous les secteurs de développement. (Source : aouaga.com)

Togo : Identification biométrique - Les enregistrements de masse débuteront au dernier trimestre

Au Togo, les opérations d’enregistrement biométrique des populations, prévues dans le cadre de la mise en œuvre du projet de numéro d’identification unique, seront lancées au dernier trimestre de l’année 2023. L’annonce a été faite mercredi 30 août à Lomé, par l’Agence nationale d’identification (Anid), à la faveur d’une consultation publique avec les médias. Concrètement, cette campagne de masse s’étalera sur sept mois, à raison d’un mois par région administrative, et de deux pour le Grand Lomé, région la plus peuplée du pays. L’objectif est d’enregistrer au moins 95% de la population, chacun avec ses marqueurs biométriques (noms, prénoms, photos, empreintes digitales et d’iris), et de doter chaque résident, togolais comme étranger, d’un numéro-code à 12 chiffres et inintelligible. (Source : alome.com)

Mali : La Norvège ferme son ambassade au Mali en raison de la situation sécuritaire

La Norvège a annoncé jeudi la fermeture de son ambassade au Mali en invoquant la fragilisation de la situation sécuritaire dans ce pays, depuis la prise de pouvoir par des militaires, qui ont exigé le retrait des troupes internationales. « La décision de fermer l'ambassade à Bamako a été prise à la suite d'une évaluation sur la possibilité de préserver les intérêts norvégiens au Mali au vu de la situation sécuritaire dans le pays », a noté le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué. Après avoir renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, la junte malienne a exigé le retrait de la force française Barkhane, effectif depuis 2022, puis demandé celui de la mission de maintien de la paix des Nations unies (Minusma) d'ici la fin de l'année. La junte malienne s'est engagée à rétrocéder le pouvoir aux civils après des élections prévues en février 2024. (Source : abamako.com)

Benin : Lutte contre l’extrémisme violent - Un colloque international à Cotonou

Un colloque international dont le thème est : « fondements et implications de l’extrémisme violent tendant au terrorisme en Afrique de l’ouest », se tient à Cotonou. Organisée par l’Amicale Béninoise du Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique (Abecesa) avec le soutien du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et de l’Organisation Internationale des Migrations (Oim) au Bénin, cette rencontre se veut une occasion de réflexion, de débats et de propositions autour de plusieurs sous thématiques liées au terrorisme. L’espoir de l’Abecesa en organisant ce colloque est, selon son président Rogatien Biaou, de contribuer au renforcement des efforts des uns et des autres, des civils et des forces de défense et de sécurité pour trouver des réponses qui intègrent les communautés de base et les organisations de la société civile, dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation périodique du processus de paix, de sécurité et de développement au Bénin. (Source : acotonou.com)

Guinée : Ousmane Gaoual Diallo - « Nous invitons la classe politique à faire attention »

Alors que le Comité national du rassemblement pour le développement compte célébrer ses deux ans au pouvoir le 5 septembre 2023, c’est le jour qu’ont choisi les forces vives de Guinée pour appeler à une marche « pacifique ». Les acteurs membres de cette entité hétéroclite veulent se faire entendre ce jour dans la rue pour dénoncer à leur manière la conduite de la transition. (Source : africaguinee.com)