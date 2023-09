Madagascar: Sécheresse dans le Sud - Etude sur les ressources en eau souterraine

Les ressources en eau souterraine de l'Anosy , Androy et Atsimo Andrefana ont fait l'objet d'une étude. 131 cartes ont été produites à l'issue de cette étude.

La potentialité des ressources en eau souterraine dans les bassins versants du Sud-Ouest et Sud de Madagascar a fait l'objet d'une étude. Il en était de même pour leur vulnérabilité face au changement climatique. Cette étude faite par le biais de la télédétection et SIG (Système d'information géographique) a été menée dans 17 districts d'Anosy, Androy et Atsimo Andrefana et 7 bassins versants du Sud-Ouest et du Sud.

Elle a été entreprise en raison de la médiocrité des taux de réussite des forages suite à l'utilisation des méthodes conventionnelles avec un taux inférieur à 50%. A l'origine de cette situation, la complexité géologique et du contexte hydrogéologique. L'atelier de restitution des résultats de cette cartographie du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), en collaboration avec le ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH) s'est tenu hier à Ankorondrano.

Réalisations. Diverses réalisations ont été accomplies après cette étude. Il y a, entre autres, la création de cartes de potentialité, de cartes de vulnérabilité et de cartes des bassins versants à une échelle de 12,5 mètres. En complément, 131 cartes thématiques complémentaires ont été produites, et plus de 240 relevés géophysiques ont été effectués. Un site web a été lancé pour servir de hub de données. Ces résultats seront dans le futur des références qui seront d'une grande aide pour le choix des futurs points d'implantation de forage. Cette étude s'ajoute aux différentes initiatives et actions en cours dans le cadre du programme de l'UNICEF pour faire face aux défis climatiques.