Afrique de l'Est: Madagascar/Réunion, remake de la finale 2007

Les Barea de Madagascar se qualifient pour la finale des Jeux des Îles après une victoire de 4 buts à 2, contre les Coelacanthes des Comores, en demi-finale. La grande finale sera Madagascar contre La Réunion.

Victoire confirmée. Dans une demi-finale palpitante opposant les Barea de Madagascar aux Coelacanthes des Comores, l'équipe malgache a réussi à décrocher une victoire mémorable avec un score final de 4 buts à 2, hier au Stade Barea Mahamasina. Dès le coup d'envoi, l'atmosphère était électrique, et les Barea ont rapidement pris l'ascendant avec deux buts en première mi-temps.

El Hadary a ouvert la marque à la 2e minute, suivi de près par Tendry Mataniah à la 4e minute. Cependant, les Comores ont montré leur résilience en marquant un but à la 18e minute grâce à Abdallah Saïd, mettant ainsi la pression sur l'équipe malgache. La deuxième mi-temps n'a pas manqué de surprises non plus. El Hadary a de nouveau brillé en marquant son deuxième but du match à la 49e minute sur un coup franc direct, renforçant ainsi l'avance des Barea. Cependant, une touche adverse à la 58e minute a entraîné un retournement de situation inattendu, alors que Tantely Antoine marquait contre son propre camp.

Les Barea n'ont pas tardé à reprendre leur avantage, avec Tendry Mataniah inscrivant son deuxième but à la 64e minute, grâce à un corner parfaitement centré par El Hadary. Malgré leur performance impressionnante, des occasions ont échappé aux Barea tout au long du match. Alors que les minutes s'égrainaient, l'intensité montait.

%

À la 89e minute de jeu, une belle frappe des Barea a frôlé la traverse des Comoriens, manquant de peu d'ajouter un cinquième but à leur score déjà impressionnant. « Cette victoire est le résultat du travail acharné de nos joueurs et de leur détermination à représenter fièrement Madagascar. Nous sommes ravis de nous qualifier pour la finale et nous donnerons tout pour décrocher la médaille d'or », a déclaré Felix Roro Rakotondrabe, l'entraîneur des Barea.

Remake de 2007

La finale entre les Barea de Madagascar et La Réunion s'annonce comme un affrontement intense et passionnant, où les deux équipes lutteront pour la gloire et la médaille d'or, demain. Il s'agit également d'un remake du final de l'édition 2007, qui s'est tenu à Madagascar. Les fans de football à Madagascar et dans la région ont certainement hâte de voir comment cette histoire captivante se déroulera sur le terrain.

Il est important de noter que les Barea ont remporté leur dernière médaille d'or des Jeux des Îles en 1993. Cette année, alors que Tsiry et ses coéquipiers cherchent à répéter cet exploit après 30 ans, l'engouement et le soutien de tout un pays sont derrière les Barea dans leur quête de la médaille d'or tant convoitée.