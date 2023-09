Madagascar: Transformation agricole - L'innovation numérique promue par le MINAE et FTA

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE) et Farming & Technology for Africa (FTA) ont officialisé, hier à Anosy, la signature de leur convention de partenariat visant à stimuler le développement agricole, grâce à l'innovation numérique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et vise à bénéficier de l'expertise de FTA dans la digitalisation et l'agriculture durable. La convention, scellée en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Harifidy Ramilison, et du représentant de FTA, marque une étape cruciale dans la modernisation du secteur agricole malgache.

En effet, cette collaboration vise à résoudre les défis majeurs auxquels le secteur est confronté, tels que le manque d'accès à des informations précises et à des outils adaptés, entravant ainsi sa croissance et sa modernisation. La convention repose sur deux piliers majeurs. Tout d'abord, la création de la Plateforme « Rohyfambolena », une base de données intégrée à un système d'information géographique.

Cette plateforme, développée par des lauréats malgaches d'un hackathon organisé par l'AFAAS en 2021, facilitera la collecte et l'organisation d'informations relatives aux acteurs de la vulgarisation et du conseil agricole, y compris les chercheurs et les paysans producteurs. Le second pilier consiste en un Système de Mailing List, qui favorise une communication efficace entre les parties prenantes, encourageant ainsi les échanges constructifs et la collaboration.

Engagements. Par ailleurs, les responsabilités sont clairement définies au sein de cette coopération. Le MINAE mobilisera les vulgarisateurs et conseillers agricoles pour leur participation active à cette initiative, tandis que FTA sera en charge de la conception et du développement des systèmes de base de données, ainsi que du déploiement et de l'hébergement approprié des outils numériques.

Un comité de gestion conjoint assurera une gouvernance participative, garantissant des décisions démocratiques et transparentes. Cette collaboration reflète l'engagement commun du MINAE et de FTA en faveur du développement durable du secteur agricole malgache. En unissant leurs compétences et leurs ressources, les deux parties aspirent à stimuler la croissance agricole, renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des agriculteurs à travers l'utilisation stratégique de la technologie numérique.

Mise à jour

Parallèlement à cette initiative, le MINAE annonce également le lancement de la mise à jour de la stratégie de vulgarisation et de conseil agricole à Madagascar, en partenariat avec le Programme DEFIS. Cette initiative répond à l'évolution rapide du secteur agricole et des besoins des communautés rurales. Le processus de mise à jour sera participatif, impliquant activement les parties prenantes clés pour garantir une stratégie actualisée, pertinente et adaptée aux réalités des communautés rurales malgaches.

Bref, la signature de cette convention et le lancement de la mise à jour de la stratégie marquent une avancée significative vers la modernisation et le développement durable du secteur agricole de Madagascar, démontrant ainsi l'engagement du pays à réaliser ses objectifs ambitieux pour l'avenir.