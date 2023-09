Congo-Kinshasa: Kinshasa - La jeunesse du parti A.Ch de Jean Marc Kabund appelée à la prise de conscience

Le département des Mouvements estudiantins et associations des jeunes du parti Alliance pour le Changement (A.Ch), parti cher à Jean-Marc Kabund A Kabund, a organisé le samedi dernier, au siège national du parti, une conférence débat basée sur le thème : « la jeunesse héroïne de l'Alliance pour le changement (A.Ch), pilier de la société de demain ».

En effet, plusieurs hautes personnalités ont défilé devant le perchoir pour inculquer à la jeunesse le nouveau paradigme de la société et de l'organisation politique qui fait en sorte que d'un côté, la jeunesse puisse se connaître et d'un autre, qu'elle puisse arriver à jouer un rôle bien déterminé au sein de la société notamment, la prise de conscience. Notons que cette nouvelle approche pragmatique se fonde autour de l'engagement de la jeunesse.

Dans son introduction, Léonard Bakajika, Secrétaire National en charge des mouvements estudiantins et associations des jeunes et initiateur de ladite activité, a appelé la jeunesse à la prise de conscience et à son inclusion dans la lutte du changement, pour mettre fin aux inégalités entre les dirigeants et les dirigés. Selon lui, l'implication de tous est indispensable.

Ensuite, il a conscientisé la jeunesse à avoir des valeurs qui vont leur permettre de réfléchir sur les problèmes qui rongent la société ainsi que d'être capable de trouver de solutions aux problèmes analysés. A l'en croire, la jeunesse de l'A.Ch est une jeunesse héroïne qui hérite les valeurs et les qualités de l'héritier incontestable du député national Jean-Marc Kabund A Kabund.

Pour Gédéon Ilunga, Secrétaire National adjoint des mouvements estudiantins et associations des jeunes de l'A.Ch, la jeunesse a donc la responsabilité de se fier à la démocratie comme seul moyen d'accession au pouvoir et aux vertus de la lutte politique comme moyen de construire un Congo plus juste, plus uni et plus prospère, un pays où le mérite aura droit de cité et l'arbitraire ne serait qu'un lointain souvenir.