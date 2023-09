Congo-Kinshasa: Non à la levée de l'état de siège, RDC - Christopher Ngoy Mutamba et Edith Meta appellent Félix Tshisekedi à la fermeté !

*La Société civile, la Fondation Elaeis, et les Associations & Ongs oeuvrant dans le domaine de la défense des droits humains, s'insurge contre le trafic éhonté d'êtres humains ainsi que le kidnapping grandissant à Kinshasa et dans certaines contrées du pays, plus précisément, dans l'Est où l'état de siège, pourtant institué, il y a plusieurs mois, laisse derrière lui, un arrière-goût d'inachevé. Dans une déclaration, Christopher Ngoy Mutamba et Edith Meta agissant respectivement, en qualité de Coordonnateur Général de la Société civile de la RD. Congo et de Présidente de la Fondation Elaeis, appellent en des termes somme toute fermes, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la vigilance tous azimuts.

Ils lui demandent, en effet, de renforcer des mesures et, même, d'envisager de nouvelles mesures beaucoup robustes, pour mettre en déroute les fauteurs des troubles ainsi que tous les tortionnaires à la base de l'incurie ainsi que de la flétrissure dans les rangs des forces de défense et sécurité.

En lieu et place de céder aux pressions inutiles et surtout, pour éviter de tomber dans la fatuité, ils insistent sur la mise sur pied d'une nouvelle pile d'actions contre toutes les brebis scrofuleuses qui, contre toute attente, continuent à écumer des pans entiers du territoire national jusqu'au point de semer la pagaille, la zizanie, le désordre et à provoquer des déplacements massifs des paisibles citoyens.

Christopher Ngoy Mutamba et Edith, se montrant très déterminés, mettent en garde contre tout chantage et appel à la violence auxquels certaines forces centripèdes tentent, désespérément, de se livrer dans le dessein de déstabiliser l'accomplissement de la vision salvatrice du Président de la République, alors que les échéances électorales, celles-là même pour lesquelles la CENI ouvre, dès aujourd'hui, les portes de réception des candidatures à la Présidentielle 2023, deviennent de plus en plus irréversibles. Dans cette importante Déclaration, tout a été dit dans un mémorandum pour contribuer tant soi peu au redressement rapide de la situation sécuritaire au travers des foyers de tension encore vifs.