Congo-Kinshasa: Horizon 2023 pour un nouvel ordre politique en RDC

La mégastructure "Horizon 2023, que coordonne, d'une tête bien posée sur les épaules, monsieur Daddy Tshisuaka, a organisé, mardi 29 août, dans l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères, un séminaire de formation à l'intention de ses membres au regard des élections qui s'annoncent très prochaines. Il s'est agi de la deuxième session du mois d'août 2023.

Plusieurs thématiques ont été abordées et parmi elles des notions liées aux fondements politiques et philosophiques de cette mégastructure Horizon 2023, un thème développé par lui-même le coordonnateur national Daddy Ngoy Tshisuaka ; la raison d'être et les stratégies de la mégastructure pour un nouvel ordre politique en RDC, par le président fédéral, l'honorable Dan Kuba Takana ; le vade-mecum du candidat pour un nouvel ordre politique en République Démocratique du Congo, un thème abordé par le Secrétaire Général du parti, l'honorable Xavier-Richard Ngeleka Manysha.

A en croire monsieur Daddy Tshisuaka, horizon 2023 vient créer une rupture avec l'ancien système qui n'a que trop régné, pendant qu'il envisage de doter le chef d'état en exercice, Félix-Antoine Tshisekedi, d'une majorité homogène et confortable à l'issue des élections sous expectative et d'y participer de manière significative ; ils émettent le voeu de voir à l'issue de ces élections la classe politique congolaise renouvelée ; En termes clairs, ils ont pris l'option de s'engager dans la lutte pour l'instauration d'un nouveau système de gouvernance basé sur des valeurs d'un véritable Etat de droit, de la démocratie et de transparence dans la gestion de l'Etat en vue de la réalisation du bien-être social et collectif des Congolais.

A en croire le sens de sa dénomination, Horizon 2023 est un label qui vient marquer le début d'une nouvelle ère politique qui devra commencer à l'issue des élections de cette année qui s'achève, avec à la tête du pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi reconduit. Il s'agit, en termes clairs, de l'amorce du renouvellement de la classe politique.

Horizon 2023 reconnait à Félix-Antoine Tshisekedi une volonté politique sur base de laquelle il a réussi à réaliser plusieurs projets, les uns aussi rayonnants que les autres, en plus d'être parvenu à instaurer à la fois l'Etat de droit, la démocratie et de la transparence dans la gestion de la chose publique.

Pour la République Démocratique du Congo, l'Horizon fait le rêve d'un Etat brillant et des dizaines de millions de congolais qui convergent vers leur bien-être à l'issue des élections de 2023. Il est donc pour eux question d'un rêve pour le renouveau de la République Démocratique du Congo.