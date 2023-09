Congo-Kinshasa: Culture - 114 films sélectionnés pour un marathon cinématographique

114 films sélectionnés pour la 10ème édition du Festival International de Cinéma de Kinshasa, Fickin en sigle, qui se tiendra du 14 au 21 octobre 2023 à l'Académie des Beaux-arts et l'Institut Français de Kinshasa, a annoncé le lundi 28 août à Bruxelles, Kevin Mavakala, Directeur de cette 10ème édition du Fickin. Ce rendez-vous du septième art se veut un cadre pour promouvoir la création cinématographique locale et internationale à travers des projections, des ateliers de formation, des Masterclass, des rencontres professionnelles et des opportunités de réseautage.

Ce sont 114 films, issus de divers horizons, qui seront projetés sur les écrans lors de cette activité de grande envergure dont 19 courts métrages documentaires, 54 courts métrages de fiction, 14 longs métrages documentaires, 16 longs métrages de fiction et 11 courts métrages d'animation. Selon les organisateurs, cette sélection a été opérée parmi un total de 517 oeuvres reçues : «Une sélection spéciale de 6 courts métrages de fiction réalisés par des étudiants de l'INA sera également présentée.

Parmi les films congolais, le court métrage documentaire « Kin ma belle » de Junior Mozes a été retenu dans la sélection officielle, de même que les courts métrages de fiction « Butu » de Kevin Mayamba, « Atroce » de Junior Kapinga, « Bombe » de Justin Nyembo et « Mulika » de Maisha Maene. Le long métrage de fiction « A deux reprise » de Christian Nzonga sera également à l'affiche », a indiqué Kevin Mavakala, Directeur de la 10ème édition du Fickin.

Par ailleurs, ce marathon cinématographique connaitra une panoplie de productions dont 36 pays seront présents notamment, la RDC, la France, la Belgique, le Kenya, la Zambie, la Suisse, le Canada, l'Allemagne, la République Tchèque, le Kazakhstan, le Japon, la Réunion, le Nigeria, le Togo, l'Iran, le Maroc, l'Ouganda, la Serbie, le Sénégal, les États-Unis, Israël, le Mexique, la Malaisie, le Rwanda, l'Italie, la Turquie, la Pologne, la Macédoine, le Congo, le Botswana, la RCA, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Cameroun et la Colombie.

En gros, ces assises, qui sont organisées par l'Association Ciné na Biso, ont pour objectif de mettre en lumière la création cinématographique nationale et internationale à travers des projections, des ateliers de formation, des Masterclass, des rencontres professionnelles et des opportunités de réseautage. Il y a lieu de signaler que la précédente édition du Fickin qui s'est tenue en juillet 2022, avait retenu 74 films sur plus de 270 soumissions initiales.

Ces oeuvres avaient été projetées à l'Académie des Beaux-arts, à l'Institut Français de Kinshasa et à la Plateforme Contemporaine. Les films présentés provenaient de 34 pays, dont 15 de la RDC. En plus des projections, des ateliers et des colloques, des prix avaient été décernés aux meilleurs films, acteurs, réalisateurs et directeurs de la photographie, pour un total de 20 prix attribués.