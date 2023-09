Congo-Kinshasa: Le CALCC rejette tout projet portant révision de la Constitution

Le Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo « CALCC » a appelé le peuple congolais à la vigilance dans un communiqué du 29 août courant. Cette communication fait suite à une vague de publications sur la toile congolaise relatives à une révision de la Constitution qui accorderait un mandat non renouvelable de 10 ans au Président de la République.

Rappelant le contexte sociopolitique actuel, le CALCC s'est dit désagréablement surpris par ces communications émanant de deux activités tenues au courant de la même semaine : «Comme un fait du hasard, tout s'est déroulé au courant d'une même semaine ; soit le mercredi 17 août 2023 au Congrès du parti politique «Vent d'avenir» et une Conférence dite scientifique tenue au collège Boboto, le 19 août 2023. Les organisateurs devront se rendre compte que leur ballon d'essai a choqué la conscience de plus d'un Congolais ; et ne doivent plus revenir sur ce sujet combien sensible, surtout dans le contexte actuel d'un processus électoral très mal engagé. »

Le CALCC a, en outre, rappelé que le Congo est la propriété de tous les Congolais et non d'un petit nombre de politiciens au pouvoir. Cet appel avait également été lancé lors de la 60ème Assemblée Plénière de la Conférence Episcopale Nationale du Congo « CENCO » tenue à Lubumbashi du 19 au 22 juin 2023. Au cours de celle-ci, les membres avaient appelé le peuple congolais à «la vigilance en étalant les problèmes majeurs liés à la mauvaise gouvernance politique et sécuritaire due à la cupidité des dirigeants assoiffés de pouvoir à travers des élections bâclées».