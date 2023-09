Congo-Kinshasa: BAC insiste sur l'appropriation de bonnes manières par les Congolais pour le progrès du Congo

Connaitre pour être, telle est la raison du séminaire de formation et de renforcement des capacités organisé jeudi 31 août 2023, par le Bureau d'Action et d'Eveil Culturels à l'Education (BAC), coordonné par M. Jean Marie Ntatu Mey, en partenariat avec la paroisse St Augustin/Lemba, la Commission Episcopale de l'Education Chrétienne (CEEC) et la Coordination Nationale des Ecoles Conventionnées Catholiques. Ce rendez-vous au centre interdiocésain, a eu pour but de redonner la place de bonnes manières dans une société, tel que le Congo pour son progrès.

« Le mental est très important... », Tel est l'une des phrases prononcées par M. Ntatu Mey à l'ouverture de ce grand rendez-vous de conscientisation.

Trois temps essentiels ont marqués ce séminaire. En premier lieu, un panel voyant défilé plusieurs intervenants; deuxième, un bon moment consacré au débat et enfin, la remise publique et solennelle des diplômes aux ambassadeurs de bonnes manières

En rapport avec le panel, c'est le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes, Mr Iwaku Kawawa Jean de Dieu était le premier à intervenir. Dans son exposé, il a rappelé que le Congo est en perte de vitesse en ce qui concerne les bonnes manières. « ... les bonnes manières, moi je les compare à des épices, que les mamans utilisent pour rendre la sauce meilleure. Et dans une société, les bonnes manières agrémentent la vie, rendent la vie agréable... ici, il m'a été demandé, de rappeler, à vos excellences, une bonne manière, celle qui consiste à rendre service, sans rien attendre en retour. Dans notre pays, ce n'est pas facile. Tout service est monnayé », a-t-il dit.

%

Le D.G de l'Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l'Ethique Professionnelle, le professeur St Augustin Mwenambali, a ensuite pris la parole pour insister dans sa présentation à l'importance d'être ambassadeur de bonnes manières en ajoutant que ce n'est pas si facile, car on fera face à la corruption et autre intimidation. Toutefois, il a souligné qu'il faut tenir le coup.

Le professeur Kambayi Bwatshia, recteur de l'IFASIC qui avait pris également la parole a fait allusion au changement de mentalité. « Il est vrai on s'aperçoit que, nous avons perdu les repères et vous savez très bien que, quelqu'un qui perd les repères se perd ; se perd cruellement et le Congo d'aujourd'hui a perdu les repères... Nous ne cesserons jamais de dire que, le Congo notre pays change, le pays change et doit absolument changé... », fait-il noter.

Dr Boy Mubiala a parlé de l'importance de bonnes manières, pour le changement exceptionnel des choses. « Pour la moralité, tout est par terre actuellement, mais, ne nous décourageons pas parce que, tout est encore possible. Les bonnes manières ont pour base l'amour du prochain. Les valeurs de la vie peuvent créer l'harmonie et améliorer nos conditions de vie. En effet, aucune nation ne peut évoluer, aussi longtemps que les bonnes manières ne sont pas respectées... », a souligné l'orateur.

L'abbé Noel Tungu, le coordonnateur national des écoles conventionnés catholiques, a pour sa part exposé sur la place de la femme. La série de panels s'est clôturé par la lecture d'un poème par l'étudiante Henriette Abdala, sur les capacités de la femme avant de passer à la phase du débat.

Dans cette approche, le cinéaste Masumu Debrindet a, dans sa contribution indiqué qu'à la suite des propositions prises en ce jour, il faille assurer le suivi, afin de ne pas demeurer dans ce genre de séminaire sans en vivre ses conséquences dans la société.

Se remettant à la presse, Ntatu Mey est revenu sur l'essentiel de ce rendez-vous. « ... l'objectif est de concevoir un langage, un discours, un vade mecum pour que chaque ambassadeur, ait un livre de chevet pour aller sensibiliser les populations qui doivent changer son mental. Ce but est atteint... », s'est-il convaincu. Et d'ajouter : « Le problème de notre pays, est d'abord mental, ce n'est pas un problème d'un seul individu. Nous pourrons changer des dirigeants politiques comme nous voudrons, tant que le mental reste le même, rien ne va marcher dans notre pays.

Nous vous prions vous tous à vous joindre à nous, dans la complémentarité, chacun apportant ce qu'il peut, aussi bien l'appui matériel, financier comme moral et demain, la RDC pourra encore être ce pays où tout le monde venait se faire soigner où tout le monde, venait étudier... », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, notons que ce rendez-vous a été sanctionné par la remise publique et solennelle des diplômes aux ambassadeurs de bonnes manières pour le changement des mentalités, de la promotion 16 juin 2022 et 16 juin 2023.