Afrique: African football league - La CAF procède au tirage au sort ce samedi au Caire

La première édition de "African football league", une nouvelle compétition de la Confédération africaine de football (CAF), démarre samedi 2 septembre, au Caire, par le tirage au sort de 8 clubs sélectionnés selon les différents critères pour prendre part à cette édition inaugurale.

«African football league, est une compétition conçue pour présenter le meilleur du football de clubs africains et offrir aux fans de football d'Afrique et du monde entier l'opportunité de voir et de profiter du meilleur du beau jeu sur le continent africain. Elle est un partenariat entre la CAF et la FIFA », a indiqué l'organe faitier du football africain sur son site officiel.

La compétition oppose les clubs de football africain les plus célèbres, les plus performants, et les mieux classés. Pour la première édition, 8 clubs ont été sélectionnés issus des 3 blocs régionaux africains, qui sont : Al Ahly FC, ES de Tunis et le Wydad Athletic Club pour la région du Nord ; Enyimba FC et le TP Mazembe pour la région Centre-Ouest ; et enfin, Mamelodi Sundowns FC, Atlético Petróleos de Luanda, et Simba Sports Club pour la région du Sud-Est.

Rendez-vous le 20 octobre à Dar-es-Salam

Après le tirage au sort, les équipes engagées vont se retrouver le 20 octobre prochain, à Dar-es-Salam ; en Tanzanie, pour la cérémonie d'ouverture et premier match. Ensuite, la compétition va se poursuivre pendant quatre semaines avec des matches en aller et retour. Elle débute par des quarts de finale à élimination directe et sera suivie des demi-finales et de la finale ; qui se jouent tous sur deux matches.

Les demi-finales se dérouleront du 29 octobre au 1er novembre.

Les matches finaux qui détermineront le vainqueur de la compétition inaugurale de l'AFL auront lieu les 5 et 11 novembre 2023. Dans les prochaines éditions, le nombre de clubs participants passera de 8 à 24.