Congo-Kinshasa: Agitation à Goma - Nouvelles manifestations contre la MONUSCO

La ville de Goma dans la province du Nord-Kivu s'est réveillée mercredi 30 août dans une panique généralisée. Des coups de feu ont été signalés dans certains quartiers dès l'aurore. Un groupe de jeunes s'associe à des groupes d'auto-défense nommés Wazalendo qui combattent le M23, est descendu dans la rue pour exiger le départ immédiat de la MONUSCO. Ce, malgré l'interdiction de cette manifestation par le maire de la ville le 23 août dernier 2023.

Pour rappel, le 26 juillet dernier, trois soldats et 19 personnes ont été tués lors de trois jours de manifestations violentes dans l'Est de la RD. Congo. Les manifestants protestaient contre la présence de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

En tant qu'une organisation pour la paix, la sécurité et la coopération protégeant les civils congolais, cette mission onusienne en RDC avait informé dans un communiqué que des personnes qu'elle qualifie d'assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la Police Nationale Congolaise et tiré à bout portant sur les forces de maintien de la paix.

Elle a imputé la violence et le pillage des biens de l'ONU à des criminels se faisant passer pour des manifestants. Antonio Guterres avait appelé les autorités congolaises à enquêter sur lesdits incidents au cours desquels trois membres du personnel de l'ONU et une douzaine d'habitants avaient été tués. La plupart de magasins avaient fermé suite à cet événement dans cette ville de près d'un million d'habitants. La MONUSCO était critiquée pour son inaptitude à contribuer au rétablissement de la paix dans l'Est depuis plus de 20 ans.

%

Celle-ci a qualifié inacceptable et de complètement contre-productif cet assaut donné à la base de Monusco dans la ville de Goma dans l'Est du pays par des habitants exigeant son départ. Elle avait déclaré dans un communiqué qu'elle était très préoccupée par cet incident très grave qui était survenu à la suite de remarques hostiles et des groupes à l'encontre des Nations unies.

Les premières manifestions ont débuté vers 3h du matin dans le territoire de Nyiragongo. Selon certains témoignages relayés par quelques médias, un groupe de jeunes proches de Wazelando ont tenté de s'approcher de la base MONUSCO. Ils ont été stoppés par une ceinture des forces de l'ordre avant que la situation ne dégénère..

Signalons que les conséquences de cet événement sont graves. On évoque des cas de décès et de blessés. Les activités quotidiennes ont été paralysées. Ce soulèvement intervient à un moment spécifique pour la MONUSCO étant donné que le président Félix Tshisekedi s'était entretenu avec la représentante particulière du secrétaire général de l'ONU en R.D.Congo. Les discussions ont tourné autour d'un plan de transition en cours d'élaboration