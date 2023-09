Congo-Kinshasa: Candidat Député national et provincial, Mont-Amba - Peter Kazadi affûte ses armes avant la campagne électorale à Lemba !

Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'intérieur a effectué une descente, dimanche 27 août 2023, dans sa casquette de cadre de l'UDPS/Tshisekedi et meilleur élu de Mont-Amba, à Lemba, son fief électoral, où il a communié avec la population de ce coin de Kinshasa, au terme d'un meeting populaire. Sur place, accompagné de son épouse, le VPM de l'Intérieur répondait à l'invitation de la Cellule Righini de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Comme pour circonscrire la raison de sa descente sur ce lieu, le VPM a d'emblée restitué les résolutions prises lors du récent congrès extraordinaire tenu à N'Sele, où tous les congressistes ont opté, à l'unanimité, pour la candidature de Félix Tshisekedi joker de l'UDPS à l'élection présidentielle qui se pointe déjà.

Pour lui, ce renouvellement de la confiance de la part de l'UDPS à Félix Tshisekedi, est motivé par quelques raisons dont ses origines congolaises sûrement connues de tous, sa bonne gestion en seulement cinq ans avec des réalisations jamais connues avant, et bien plus d'autres raisons. « Notre parti, UDPS, a tenu hier samedi, son Congrès extraordinaire. Nous avons pris plusieurs résolutions, dont la première est la désignation du président Félix Tshisekedi comme notre candidat à la prochaine présidentielle.

Nous l'avons choisi, premièrement parce qu'il est Congolais de père et de mère. Nous devons avoir à la tête de notre nation un fils du pays né réellement de parents Congolais sans équivoque. Parce qu'on ne peut pas servir deux États», a indiqué Peter Kazadi.

Il a fait comprendre que le choix de Félix Tshisekedi est le préférable de toute l'UDPS et, bien plus, pour tous les congolais parce que, premièrement, il manifeste l'amour de son pays à travers ses actions. «C'est un homme bien, il échange avec sa population. Il aime vraiment son pays, lui qui a passé la grande partie de sa vie à l'étranger sans changer de nationalité. Le président de la République ne cesse de prendre des initiatives louables pour son peuple.

Il a mis en application la gratuité scolaire, laquelle permet à nos enfants qui sont en difficulté d'étudier d'être scolarisés. En plus, de la gratuité de l'enseignement, nous avons la gratuité de la maternité, nous avons le système de la couverture santé universelle... depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un président comme le président Félix Tshisekedi », a laissé entendre Maître Peter Kazadi.

Meilleur élu 2018, et meilleur élu 2023?

Très sûr de lui-même et de la confiance qu'il a de la part de la population depuis la dernière législature, Me Peter Kazadi reste convaincu de se distinguer, encore une énième fois, à l'élection de décembre prochain dans sa circonscription de Mont Amba, où il est doublement candidat : à la législature nationale et provinciale. « Je suis candidat député national et Provincial pour les élections à venir, déjà, vous m'avez élu meilleur député provincial lors des élections passées. J'ai toujours défendu la cause du plus pauvre. J'aurai également besoin de votre appui au moment de la campagne. Nous allons battre une campagne électorale à l'américaine », a indiqué le VPM.

L'homme de situation difficile

Par ailleurs, en sa qualité de patron de la Territoriale en RDC, le Vice-premier Ministre n'a pas souhaité conclure son discours, sans évoquer la question sécuritaire. Tout en rappelant la mission lui confiée par le Chef de l'État à la tête du Ministère de la Territoriale, celui qui est surnommé par le chef de l'État « l'homme des situations difficiles», affirme qu'il ne ménagera aucun effort pour éradiquer l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État. Il a cependant appelé à la collaboration de la population, en invitant à dénoncer «tout cas suspect dans son entourage ».