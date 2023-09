Congo-Kinshasa: Seul le stade TP Mazembe homologué pour abriter les éliminatoires de la Coupe du monde

Le stade TP Mazembe

Le stade de Martyrs de la Pentecôte pose toujours des problèmes à la Confédération africaine de football (CAF), en dépit de tout ce qui a été fait dans ce grand temple du ballon rond congolais, allant jusqu'à abriter les 9èmes Jeux de la Francophonie. En tout cas pour la CAF, seul le stade TP Mazembe de Lubumbashi, qui est homologué jusque-là pour accueillir les matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui débutent au mois de novembre prochain.

Seulement, une mesure exceptionnelle a été accordée à la FECOFA pour organiser le match RDC-Soudan de la 6ème et dernière journée des éliminatoires CAN 2024, prévu le 9 septembre dans ce stade, dont les travaux de réfection ne se terminent toujours pas. C'est dans ce sens que l'AS V.Club a eu même la faveur d'y jouer son match retour contre Primeiro de Agosto de la Ligue de champions. Visiblement, un cycle infernal des travaux aurait élu domicile dans ce stade.

Mais pour la suite, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde, la CAF dit non. La partie congolaise a deux mois pour faire avancer les travaux restants, afin de solliciter soit une nouvelle dérogation ou d'obtenir pourquoi pas une homologation définitive.

La RDC affronte la Mauritanie et le Soudan en novembre

D'après le calendrier publié par la CAF, les Léopards de la RDC affronteront tour à tour les Maurabitounes de la Mauritanie et les Crocodiles du Nil du Soudan, respectivement le 13 novembre à domicile, et le 21 novembre à Khartoum. Placée dans le groupe B avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan, et le Soudan du Sud, la RDC va d'abord commencer cette campagne mondiale avec la Mauritanie et le Soudan, encore et toujours ces deux nations avec qui, elles sont en train de se battre dans le groupe I pour une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024.

Pour la Coupe du monde, les Léopards commencent la campagne à la maison contre la Mauritanie. Ce sera une troisième rencontre entre les deux équipes en l'espace de moins d'une année. Au mois de mars dernier, elles s'étaient retrouvées à Lubumbashi pour le compte de la troisième journée, match soldé en faveur des Léopards (3-1). Et, au retour à Nouakchott quatre jours après, elles vont se quitter par un score nul (1-1), match que la RDC remportera sur tapis vert quelques semaines plus tard pour un cas litigieux du côté mauritanien. Le 13 novembre à Kinshasa ou à Lubumbashi, ce sera des retrouvailles inédites entre les deux nations. La meilleure va encore remporter.

Le Soudan, c'est déjà dans quelques jours

Pour le Soudan, c'est déjà dans moins de deux semaines que les deux équipes vont s'affronter à Kinshasa pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Un match de vie ou de mort, d'autant plus que c'est le vainqueur de ce match qui ira à la CAN, et le vaincu ne s'en prendra qu'à lui-même. Le match est prévu pour le 9 septembre prochain, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Plus de deux mois après, soit le 21 novembre, la RDC va se déplacer à Khartoum pour un autre round, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde.

Pour rappel, à la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'ivoire en cours, les Léopards sous l'empire de Raul Hector Cuper étaient battus à Khartoum en juin 2022 (1-2). L'on espère que cette fois-ci avec Sébastien Desabre, les choses se passeront autrement.