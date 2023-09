Congo-Kinshasa: Première édition de la formation gratuite sur l'entrepreneuriat - Talent d'Entrepreneuriat remet à 2000 jeunes des brevets certifiés

La structure Talent d'Entrepreneuriat, en collaboration avec la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo (FNJEC), a organisé, le jeudi 10 août 2023, dans la grande salle de conférence du centre culturel Boboto, la cérémonie de clôture de la première édition de la formation gratuite de 2000 jeunes sur l'entrepreneuriat pratique dans plusieurs domaines. A cette circonstance, des brevets ont été décernés à tous les jeunes ayant participé à cette formation.

Dans son allocution, le coordonnateur de la structure Talent D'entrepreneuriat, Jordan Nakomo a rappelé à l'auditoire que cette formation basée sur l'entrepreneuriat pratique des jeunes a touché essentiellement quatre secteurs, entre autres, la transformation, l'agro-alimentaire, l'esthétique et le numérique.

Dans cette perspective, il a fait noter que : « la première édition de cette formation qui se clôture aujourd'hui poursuit un but fondamental, celui de donner aux jeunes, des outils nécessaires pour transformer leurs idées en projet concret ». Et de continuer : « nous croyons fortement à votre savoir et capacité d'apporter des solutions innovantes aux défis auxquels la société est confrontée ».

Selon lui, en effet, l'entrepreneuriat est bien plus qu'une simple activité commerciale ; un voyage rempli d'opportunités et défis. « L'entrepreneuriat est aussi une voix qui demande du courage, de la créativité et une vision claire ».

Pour sa part, le Directeur technique de l'Office Nationale de l'Emploi (ONEM), M. Eric Ngomba, dans son speech, a présenté aux enseignants, enseignés et à tous les participants les avantages de l'ONEM. Il a martelé sur la perception de l'ONEM chez les congolais. Il a balayé dans la tête de tout un chacun, les effets dormeurs qui traînent une forme de cacophonie et de la polyphonie dans la mémoire de citoyen, afin de mettre une traçabilité correcte et fiable sur la notion de l'ONEM dans l'espace public.

« L'ONEM n'est seulement pas un lieu où on remet aux gens les cartes de chômeurs mais, elle est l'intermédiation entre ceux qui cherchent l'emploi et ceux qui ont l'emploi. L'ONEM est là pour, orienter toute personne qui cherche une occupation d'emploi et sert à accompagner les individus à la technique de la recherche d'emplois, parce que, l'ONEM connaît la réalité des entreprises », dit-il. Voilà pourquoi, il a encouragé les jeunes à développer en eux, le sentiment juste et motivé de la recherche d'emploi. Car, dit-il, tout commence par un petit effort et au fur et à mesure que l'homme met du sérieux dans ce qu'il fait, son projet et sa détermination connaîtront du succès.

Pour Donel Ndekika, l'un des formateurs de cette première édition, les jeunes sont encouragés à continuer à apprendre éternellement, pour devenir une référence pour les autres générations à venir. D'après lui, pour devenir grand, il faut concilier les théories apprises à la pratique.

Saisissant cette occasion, le coordonnateur de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo, Victor Musumbu, a félicité, par ailleurs, les organisateurs et formateurs pour avoir outillé les apprenants, sur le savoir-faire, l'efficacité, l'efficience, la qualité, la performance, etc. Pour lui, cette formation est un processus continuel qui doit viser la transformation complète des jeunes en matière d'entrepreneuriat.

Devant une foule en liesse, il a procédé à la remise des brevets à 2000 jeunes ayant participé à la première édition de la formation gratuite sur l'entrepreneuriat pratique dans plusieurs domaines. Et, enfin, il a annoncé, de façon officielle, la tenue de la deuxième édition de la formation gratuite de 5000 jeunes sur l'entrepreneuriat pratique dans les jours à venir.Hénoc Akano