Congo-Kinshasa: Les agents et cadres des services centraux de l'EPST appellent Aimé Boji à régulariser leurs problèmes de mécanisation

Les cadres et agents des services centraux de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), était en sit-in dernièrement devant le Ministère du Budget. Il était question, pour eux, de réclamer la mécanisation de leur prime d'encadrement de la paie en mode supplémentaire obtenue et contresignée depuis 2021 à la suite des accords de Mbuela Lodge.

C'est aux alentours de 9 heures, heure de la ville de Kinshasa que le 9 août dernier, les cadres et agents du secrétariat général de l'EPST ont envahi la porte d'entrée principale de l'immeuble du Gouvernement. Danses, cris de déploration, verbatim, gestes de lacement, banderoles et sifflets, étaient à leur portée pour les aider à manifester leur désapprobation.

Evidemment, ces fonctionnaires de l'EPST réclament auprès du ministre du Budget, d'intervenir hic nunc à leur préoccupation, afin que les écueils liés notamment, à la mécanisation de la prime d'encadrement de la paie de ces cadres et agents trouvent une issue d'espoir et de paix.

« Le présent sit-in, a pour vocation d'alerter le ministre du Budget, de sauver la gratuité de l'enseignement, vision charnière du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une manière de les sauver, c'est de payer les arriéré des cadres et agents des services centraux de l'EPST », a dit Joël Amisi, un des agents en sit-in.

En outre, le souci intime de leur démarche repose sur le credo sacro-saint de voir le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, de les mettre à l'état liquidatif afin qu'il n'y ait plus d'agacement et de sit-in.

«Nous avons organisé plusieurs manifestations dans le passé mais, ces manifestations nous ont conduits qu'aux désespoirs. Beaucoup d'entre nous ont été arrêtés. Tandis que les autres sont devenus manchots. Mais, cette fois-ci, nous allons quitter ici, avec une réponse satisfaisante provenant du ministre du Budget », ont-ils assuré.

Pour la petite histoire, cette prime a été engagée depuis 2021, lors des travaux de Mbuela, destinés à évaluer l'addendum au protocole d'accord de Bibwa. Hélas, ces fonctionnaires de l'EPST ont juste reçu la prime du mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022. Pour cette année, ils n'ont touché que la prime du mois de juin.

In fine, après avoir été reçu par le conseiller du ministre du Budget, le comité représentatif des cadres et agents des services centraux de l'EPST s'est dit déçu. Car, selon le conseiller du ministre du Budget, l'opération de la mécanisation de l'encadrement de la paie des cadres et agents des services centraux de l'EPST interviendra que l'année prochaine. Les membres de ce comité estiment qu'un tel avis relève d'un jugement purement politique. Puisqu'à leurs avis, cette application ne peut pas demander autant de jours.