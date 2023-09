Sénégal: Casamance - Des jeunes et femmes formés en techniques de transformation des produits céréaliers

Abèné (Kafountine) — Quelque 19 jeunes et femmes des départements de Ziguinchor, Bignona et Bounkiling (Sédhiou) ont été formés en techniques de transformation des céréales et des légumineuses locales, a constaté l'APS.

Cette session de formation a été organisée à l'initiative de l'Office national de formation professionnelle (ONFP) avec l'appui de l'Agence des travaux et gestion des routes (AGEROUTE) sur une durée de 15 jours. Elle a lieu au centre de formation professionnelle d'Abéné, dans la commune de Kafountine (Ziguinchor).

« Cette formation nous a été confiée par l'AGEROUTE dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor. Aujourd'hui, 19 jeunes et femmes viennent de boucler une formation en transformation de céréales et légumineuses locales au centre de formation professionnelle d'Abèné », a dit le directeur général de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mamadou Mounirou Ly, au terme d'une visite de terrain effectuée jeudi à Bignona et à Abèné.

« Grâce à cette formation, ces jeunes et femmes pourront transformer leurs produits avec des conditions d'hygiène très strictes, les valoriser et gagner de l'argent » a-t-il ajouté, assurant que sa structure va davantage accompagner ces bénéficiaires.

M. Ly a rappelé que la formation professionnelle est le levier de développement du pays.

Ibrahima Lo, spécialiste suivi-évaluation à l'AGEROUTE, a souligné que qu'i il a été retenu de former un total de 500 jeunes dans les métiers porteurs du BTP, de l'agro-alimentaire et du tourisme.

« Ce geste de l'AGEROUTE est une contribution locale par rapport à la lutte contre le chômage des jeunes », a t-il ajouté.

L'exécution de ce programme de formation entre l'ONFP et l'AGEROUTE au bénéfice des populations locales s'inscrit dans le cadre du Projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor -Mpack et de désenclavement des régions du sud.

Le projet est financé par l'Etat du Sénégal avec le concours de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque européenne d'investissement (BEI).